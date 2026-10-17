Türk Hava Yolları (THY) ve havacılık motorları üreticisi CFM, geniş çaplı bir mutabakat anlaşmasına imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre sözleşme, THY ve iştiraki AJet tarafından kullanılan 600'ü aşkın LEAP-1B motorunun uzun vadeli servis ve bakım desteğini güvence altına alıyor.

Anlaşma metni; THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, THY Teknik Genel Müdürü Mikail Akbulut ve CFM'in ana ortaklarından Safran'ın CEO'su Olivier Andriès tarafından imzalandı. Kapsamlı sözleşmenin daha önce teslim edilen, yeni sipariş edilen, kiralanan ve yedek olarak tutulan tüm motor opsiyonlarını içerdiği bildirildi.

BAKIM VE ONARIM KAPASİTESİ ARTACAK

Prof. Dr. Murat Şeker'in aktardığı bilgilere göre, CFM ile hayata geçirilen bu yeni iş birliği THY'nin operasyonel verimliliğini artırırken uçuş ağının büyümesini de doğrudan destekleyecek. Şeker, hizmet paketi sayesinde LEAP motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon (MRO) kabiliyetlerinin daha da gelişeceğini vurguladı.

THY Teknik Genel Müdürü Mikail Akbulut ise şirket olarak stratejik hedefleri doğrultusunda motor bakım hizmetlerine yönelik yatırımların süreceğini duyurdu. Akbulut, bu anlaşmanın THY Teknik'in motor bakım alanındaki küresel yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyacağını ifade etti.

MRO EKOSİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Havacılık sektöründe Bakım, Onarım ve Revizyon (MRO) ekosistemi, havayolu şirketlerinin operasyonel maliyetlerini düşürmede kritik bir rol oynuyor. Safran CEO'su Olivier Andriès'in açıklamasına yansıyan rekabetçi ve açık MRO yaklaşımı, THY'nin sadece uçak işleten değil, aynı zamanda yeni nesil motorların teknik altyapısını kendi bünyesinde yönetebilen bağımsız bir güce dönüşmesini sağlıyor. Bu durum, küresel tedarik zinciri sorunlarına karşı ulusal havacılık altyapısının esnekliğini artırıyor.