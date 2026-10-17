Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2026 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye'nin tekstil ihracat haritası netleşti. Bu dönemde en büyük pazar 2 milyar 687 milyon 127 bin dolarlık hacimle Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Geleneksel pazarların yanı sıra Afrika ülkelerine yapılan dış satım da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 oranında artış göstererek 1 milyar 171 milyon 48 bin dolara ulaştı.

ÜLKE BAZINDA İHRACAT LİDERİ İTALYA

Türkiye'nin tekstil ürünlerine en fazla talep gösteren ülke İtalya olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk 9 ayında İtalya'ya toplam 562 milyon 662 bin dolarlık satış gerçekleştirildi. İtalya'yı, yüzde 13'lük büyüme ve 463 milyon 901 bin dolarla Mısır takip etti. Amerika Birleşik Devletleri ise yüzde 18,2'lik dikkat çekici bir artış yakalayarak 451 milyon 683 bin dolarlık ihracatla üçüncü pazar konumuna yerleşti.

SEKTÖRÜN LOKOMOTİFİ HANGİ ÜRÜNLER OLDU?

Ürün grupları incelendiğinde, yarı mamul ürünlerin ihracattaki ağırlığı göze çarpıyor. Sektörün temel taşı olan kumaş, 4 milyar 350 milyon 93 bin dolar gelirle listenin başında yer alıyor. Kumaşı 1 milyar 868 milyon 853 bin dolarlık hacimle iplik ve 942 milyon 941 bin dolarla elyaf izliyor. Bu tablo, Türkiye'nin global tedarik zincirindeki hammadde ve yarı mamul sağlayıcı rolünün güçlenerek sürdüğünü gösteriyor.

İHRACATIN MERKEZİ İSTANBUL VE GAZİANTEP

Şehirlerin dış ticaret performansında İstanbul, 2 milyar 752 milyon 389 bin dolarlık tutarla tekstil ihracatının merkezi olmayı sürdürdü. Güneydoğu'nun sanayi üssü Gaziantep, 1 milyar 225 milyon 838 bin dolarla ikinci sırada yer alarak üretim gücünü kanıtladı. Sektörün diğer önemli üretim merkezlerinden Bursa 927 milyon 628 bin dolarla üçüncü, Kahramanmaraş ise 569 milyon 955 bin dolarlık ihracatla dördüncü sıraya yerleşti.