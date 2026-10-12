Vincenzo Montella'nın ardından yeni teknik direktör arayışına giren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), rotasını Arda Turan'a çevirdi. Sabah gazetesinin aktardığına göre, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na verilen tam yetkinin ardından masaya gelen tek yerli aday 39 yaşındaki teknik adam oldu.

Cuma günü Shakhtar Donetsk ile maça çıkan Turan, cumartesi günü özel bir uçakla İstanbul'a gelerek ailesiyle durumu değerlendirdi. İlk görüşmede Ukrayna ekibini savaş ortamında yarı yolda bırakmak istemediğini belirten Turan, kulübünün de ayrılığına onay vermeyeceğini iletti.

TFF'DEN ÇİFTE GÖREV ÖNERİSİ

Genç çalıştırıcının bu hassasiyeti üzerine TFF yönetimi formül değiştirdi. Federasyon, Turan'a hem Shakhtar Donetsk'i hem de A Milli Takım'ı aynı anda çalıştırma teklifini sundu. Bu esnek öneri üzerine Turan'ın Ukrayna kulübü yönetimiyle bir araya gelerek durumu masaya yatıracağı aktarıldı.

ALTERNATİF YABANCI HOCA OLACAK

Arda Turan'ın Ukrayna temsilcisiyle 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon takımıyla çıktığı 10 resmi maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak istikrarlı bir grafik çizen Turan'ın kararı sürecin yönünü belirleyecek. TFF'nin gündeminde başka bir yerli isim bulunmazken, anlaşma sağlanamaması durumunda ibrenin tamamen yabancı teknik direktör adaylarına döneceği bildirildi.