Tokat'ta 9 Ekim Cuma akşamı başlayan ve binlerce kişinin bulantı, kusma, karın ağrısı ile ishal şikayetleriyle hastanelere başvurmasına neden olan vakaların ardından eğitime ara verildi. Tokat Valiliği, il merkezindeki tüm okulların 12 Ekim Pazartesi günü dezenfeksiyon amacıyla bir gün süreyle kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, artan vakaların önüne geçmek ve sterilizasyon sağlamak amacıyla detaylı bir temizlik çalışması başlatıldı. Karar, kent merkezindeki tüm resmi ve özel okulların yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ile yaygın eğitim kurumlarını da kapsıyor.

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELE İDARİ İZİN

Alınan tedbirler kapsamında kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de pazartesi günü idari izinli sayılacağı aktarıldı. Sağlık kuruluşlarındaki yoğunluk sürerken, ekiplerin okullardaki dezenfeksiyon işlemlerini bir gün içinde tamamlaması planlanıyor.

TOPLU VAKALARDA HİJYEN PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Bu tür ani gelişen ve geniş kitleleri etkileyen mide-bağırsak enfeksiyonu şüpheli durumlarda, yerel yönetimler temasın yoğun olduğu okullar gibi ortak kullanım alanlarında acil dezenfeksiyon protokollerini devreye sokuyor. Hastalık kaynağının tespitine yönelik incelemeler sürerken, kapalı alanların sterilize edilmesi salgının yayılım hızını kesmek için kritik önem taşıyor.