TEMİZLİK MALZEMESİ VE ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

(3332) DESTEK HİZMETLERİ İHTİYACINA 48 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1626028

1- İdarenin

1.1. Adı : AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÜNİVERSİTE HASTANESİ BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

1.2. Adresi : Dumlupınar Bulvarı 07058 KONYAALTI/ANTALYA

1.3. Telefon numarası : 02422496303

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 01.10.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Satınalma Müdürlüğü İhale Komisyon Odası Dumlupınar Bulvarı Kampüs ANTALYA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : (3332) DESTEK HİZMETLERİ İHTİYACINA 48 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ

3.2. Niteliği, türü ve miktarı :

DESTEK HİZMETLERİ İHTİYACINA 48 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

3.4. Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenicinin bu sözleşmede belirtilen bildirime esas faks numarasına gönderilen sipariş (malzeme talep formu), faks tarihinden itibaren 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir.

3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına mütakip işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog

Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

4.3.3. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

bebek kuvözleri akrilik camına zarar vermediğine dair

Belge

patch test

Uyumluluk

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin NEMLİ MOP 40 CM, NEMLİ MOP 50 CM, TEMİZLİK BEZİ (MAVİ), MUTFAK PEÇETESİ, ÇÖP KOVASI PEDALLI TURUNCU (40 LT LİK), TEMİZLİK BEZİ (YEŞİL), FARAŞ, ÇÖP KOVASI PEDALLI TURUNCU (30 LT LİK), TUVALET KAĞIDI DİSPENSERİ, YAPRAK HAVLU DİSPENSIRI, MOP APARATI 40CM, MİNİ JUMBO TUVALET KAĞIDI, YER FIRÇASI, CAM SİLME PELUŞU APARATI, FIRÇA SAPI, TEMİZLİK BEZİ (SARI), ÇÖP KOVASI OYNAR KAPAKLI (40 LT LİK), ÇÖP KOVASI OYNAR KAPAKLI (30 LT LİK), ENJEKTÖR KOVASI 5 LT, MOP APARATI 50CM kısımlarında %1(Bir ), FIRIN VE YANMIŞ YAĞLARI TEMİZLEME.MAD., KİREÇ ÇÖZÜCÜ, GENEL TEMİZLİK MADDESİ, BULAŞIK DETERJANI ( ELLE) 5KG LIK, ÇÖP POŞETİ KIRMIZI ORTA BOY, ÇÖP POŞETİ MAVİ BATTAL BOY, ÇÖP POŞETİ KIRMIZI BATTAL BOY, ÇÖP POŞETİ SİYAH BATTAL BOY, ÇÖP POŞETİ SİYAH ORTA BOY, ÇÖP POŞETİ SİYAH HANTAL BOY, ÇÖP POŞETİ MAVİ HANTAL BOY, KÖPÜK EL SABUNU, ÇÖP POŞETİ JUMBO BOY, ÇAMAŞIR SUYU 5KG'LIK, DEZENFEKSİYONLU BANYO TEMİZLEME MADDESİ, TUVALET DEZENFEKSİYON MADDESİ, PVC CİLASI, DEZENFEKTAN ETKİLİ TEMİZLEME MADDESİ (KLOR TABLET), CİLA İÇEREN YER TEMİZLEME MADDESİ, SIVI EL SABUNU, ANTİBAKTERİEL KÖPÜK EL SABUNU, KİR VE CİLA SÖKÜCÜ, MAKİNE İÇİN BULAŞIK DETERJANI, HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI (OKSİVER), DEZENFEKTANLI TIBBİ CİHAZ TEMİZLEME MENDİLİ, BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICI VE DURULAMA MADDESİ, PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYLER İÇİN TEMİZLİK VE BAKIM MADDESİ, KLORHEKSİDİNLİ SIVI SABUN kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.