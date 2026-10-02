Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye ekonomisine yönelik yılın ikinci planlı değerlendirmesini 16 Ekim'de gerçekleştirecek. Kritik takvim öncesi finans piyasalarının beklentileri büyük ölçüde şekillendi.

Matriks Haber tarafından 18 analistin katılımıyla düzenlenen ankete göre, kurumun Türkiye'nin kredi notunu "BB-" seviyesinde sabit bırakacağı yönünde tam bir uzlaşı sağlandı. Uzmanların 16'sı not görünümünün "durağan" olarak korunacağını tahmin ederken, iki ekonomist görünümün "pozitif" seviyesine yükseltilebileceğini aktardı.

RAPOR YAYIMLANMASI ZORUNLU MU?

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları resmi takvim günlerinde rapor yayımlama yasal bir zorunluluk taşımıyor. Fitch ve Capital Intelligence (CI) gibi kurumlar genellikle belirlenen tarihlerde rapor açıklarken, S&P Global, Moody's ve Scope planlanan günleri herhangi bir değerlendirme metni yayımlamadan geçebiliyor. Piyasalar, kurumların sessiz kaldığı bu tür takvim günlerinde mevcut not ve görünümün piyasa şartlarında geçerliliğini sürdürdüğünü kabul ediyor.