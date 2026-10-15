Türkiye'de milyonlarca sosyal medya kullanıcısını ilgilendiren önemli bir değişiklik gündemde. Çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri azaltmayı amaçlayan yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarında yaş doğrulaması yapılması öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, katıldığı canlı yayında yeni sistemin nasıl uygulanacağına ve geçiş sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

15 YAŞINDAN KÜÇÜKLER SOSYAL MEDYAYA GİREMEYECEK

Bakan Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenlemenin temel hedefinin daha güvenli bir dijital ortam oluşturmak olduğunu belirtti.

Yeni sistem kapsamında 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya platformlarına erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

Göktaş, düzenlemenin çocukları dijital ortamın psikolojik, fiziksel ve gelişimsel açıdan oluşturabileceği olumsuz etkilerden korumak amacıyla hazırlandığını ifade etti.

1 KASIM'DA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Yeni düzenlemeye ilişkin en dikkat çekici ayrıntılardan biri de uygulama takvimi oldu.

Bakan Göktaş'ın açıklamasına göre yaş doğrulama sisteminin 1 Kasım 2026 itibarıyla yeni açılacak sosyal medya hesapları için devreye alınması planlanıyor.

Mevcut hesaplar için ise daha uzun bir geçiş süreci öngörülüyor.

31 MART 2027'YE KADAR TÜM HESAPLAR KONTROLDEN GEÇECEK

Yeni hesapların ardından mevcut kullanıcıların da yaş doğrulama sistemine dahil edilmesi hedefleniyor.

Bakan Göktaş, 31 Mart 2027'ye kadar bütün hesapların yaş doğrulama sürecinden geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

Bu takvim, düzenlemenin yalnızca yeni kullanıcıları değil, halihazırda sosyal medya hesabı bulunan kişileri de kapsayacağını gösteriyor.

Ancak yaş doğrulamasını tamamlamayan kullanıcıların hesaplarına hangi işlemlerin uygulanacağına ilişkin ayrıntıların ayrıca netleştirilmesi gerekiyor.

YAŞ DOĞRULAMASI e-DEVLET ENTEGRASYONUYLA YAPILACAK

Yeni sistemde e-Devlet entegrasyonundan yararlanılacak.

Bakan Göktaş, yaş doğrulamasına ilişkin teknik ve idari hazırlıkların yapıldığını, yayımlanan yönetmelikle uygulamanın çerçevesinin belirlendiğini söyledi.

Düzenlemenin en önemli başlıklarından biri, kullanıcıların yaş bilgilerinin nasıl doğrulanacağı olacak.

Bu noktada kişisel verilerin korunması, doğrulama sürecinin güvenliği ve sosyal medya platformlarının yükümlülükleri de uygulamanın dikkatle takip edilecek yönleri arasında bulunuyor.

DÜNYADA DA BENZER DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Türkiye'nin çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi, uluslararası alanda yürütülen benzer çalışmalarla aynı döneme denk geliyor.

Bakan Göktaş; İngiltere, Fransa, İspanya, Filipinler ve Malezya gibi ülkelerde de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çalışmalar yapıldığını hatırlattı.

Ülkelerin uygulamaları birbirinden farklılık gösterse de çocukların yaşlarına uygun dijital hizmetlere erişimi, son yıllarda teknoloji politikalarının önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARINI NELER BEKLİYOR?

Açıklanan takvime göre yeni sistemin uygulanmasıyla birlikte sosyal medya hesabı açma ve mevcut hesapları kullanma süreçlerinde yaş doğrulaması önemli bir aşama haline gelecek.

Özellikle çocuklar adına açılan hesaplar, yaş sınırının uygulanması ve platformların doğrulama yükümlülükleri kamuoyunun yakından takip edeceği konular arasında yer alacak.

Düzenlemenin kullanıcılar açısından nasıl işleyeceği, hangi bilgilerin talep edileceği ve doğrulama yapmayan hesaplara ne olacağı gibi soruların yanıtları ise uygulamanın ayrıntılarıyla netlik kazanacak.