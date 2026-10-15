Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların firari sanıklarından Mihraç Ural, Suriye'de yakalandı. Suriye resmi haber ajansı SANA, Ali Kiyali adıyla da bilinen Ural'ın ülkeden kaçmaya çalıştığı sırada güvenlik güçlerince gözaltına alındığını duyurdu.

15 Ekim 2026 tarihinde duyurulan gelişmeye göre Ural, Suriye Genel İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalandı. Hangi ülkeye gitmeye çalıştığına ilişkin bilgi paylaşılmazken Türkiye'ye iadesi konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

MİHRAÇ URAL KİMDİR?

1956 yılında Hatay'ın Antakya ilçesinde doğan Mihraç Ural, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Acilciler (THKP-C/Acilciler) örgütünün yöneticileri arasında yer aldı. Türkiye'de yasa dışı örgüt faaliyetleri nedeniyle tutuklanan Ural, 1982 yılında Suriye'ye kaçtı.

Uzun yıllar Suriye'de yaşayan Ural, devrik Beşşar Esed yönetimiyle bağlantılı Mukaveme Suriyye adlı silahlı yapılanmanın liderliğini üstlendi. Özellikle Türkiye sınırına yakın Lazkiye bölgesindeki faaliyetleriyle gündeme geldi.

Ural'ın adı, 2013 yılında Reyhanlı'da gerçekleştirilen bombalı saldırıların planlanmasına ilişkin soruşturmada da yer aldı. Hakkındaki suçlamalar nedeniyle Türkiye'de açılan davalarda firari sanık olarak yargılandı.

REYHANLI SALDIRISINDA NE OLMUŞTU?

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde iki ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Reyhanlı Belediyesi yakınında ve PTT binası önünde meydana gelen patlamalarda 53 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansının dava kayıtlarına dayandırdığı bilgilere göre saldırılarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar gördü. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında dava açıldı.

Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen davanın ilk önemli kararlarından biri 23 Şubat 2018'de açıklandı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, dokuz sanığı 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mihraç Ural'ın da aralarında bulunduğu firari sanıkların dosyaları ise ayrıldı.

HAZİRAN 2026'DA ÜÇ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Reyhanlı saldırısına ilişkin yargılamada 5 Haziran 2026 tarihinde yeni bir karar verildi. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Memet Gezer, Temir Dükancı ve Cengiz Sertel'i 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 921'er yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Aynı duruşmada Mohammad Dib Korali ile firari sanıklar Omar Alkhatıp ve Mihraç Ural'ın dosyalarının ayrılmasına karar verildi. Böylece Ural hakkındaki yargılama diğer sanıklar hakkında verilen mahkûmiyet kararlarından ayrı olarak sürdürüldü.

YAKALANMASI YARGI SÜRECİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Mihraç Ural'ın Suriye'de yakalanması, Türkiye'deki dava dosyası bakımından yeni bir gelişme oluşturdu. Ancak Suriye makamlarının açıkladığı yakalama işlemi, Ural'ın Türkiye'ye teslim edildiği veya hakkındaki yargılamanın sonuçlandığı anlamına gelmiyor.

Türkiye'ye iade sürecinin başlayıp başlamayacağı, iki ülkenin yetkili makamları arasında yürütülecek işlemlere bağlı olacak. Ural'ın Türkiye'ye getirilmesi halinde hakkındaki adli süreç, mevcut dava dosyası ve yetkili mahkemenin kararları doğrultusunda ilerleyebilecek.

Suriye makamlarının 15 Ekim 2026 tarihli duyurusunun ardından Ural'ın nerede tutulduğu, Türkiye'ye teslimine ilişkin bir karar alınıp alınmadığı ve sonraki adli işlemler konusunda yeni açıklamalar bekleniyor.