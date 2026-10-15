UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin dikkat çeken sonuçlarından biri Norveç’te yaşandı. Bodo/Glimt, Aspmyra Stadı’nda konuk ettiği Borussia Dortmund’u 1-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başladı. Borussia Dortmund, deplasmanda üstünlüğü ele geçirmek isterken Bodo/Glimt, taraftarının desteğiyle etkili bir oyun ortaya koymaya çalıştı.

İlk 45 dakikada iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

ALMAN DEVİNE 52. DAKİKADA SOĞUK DUŞ

İkinci yarıya daha istekli başlayan Bodo/Glimt, aradığı golü 52. dakikada buldu. Fredrik Sjovold'un kaydettiği golle Norveç temsilcisi 1-0 öne geçti.

Beklenmedik golün ardından Borussia Dortmund, beraberliği yakalamak için hücumlarını sıklaştırdı. Ancak Alman ekibinin baskısı sonucu değiştirmeye yetmedi.

DORTMUND GERİ DÖNEMEDİ

Kalan dakikalarda Borussia Dortmund, rakip kalede gol aramaya devam etti. Savunmada disiplinli bir performans sergileyen Bodo/Glimt ise skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Norveç temsilcisi, güçlü rakibini 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

BODO/GLIMT İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında ilk galibiyetini elde ederek puanını 3’e yükseltti.

Borussia Dortmund ise Norveç deplasmanından puansız ayrılarak 3 puanda kaldı.

Norveç temsilcisinin Alman devine karşı aldığı galibiyet, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasına damga vuran sürpriz sonuçlardan biri oldu.