Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine vizesiz seyahat hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar yeniden hız kazandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vize serbestisi için yerine getirilmesi gereken son 6 kriter üzerinde çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

VİZESİZ AVRUPA İÇİN İLK SOMUT ADIM ATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, vize serbestisi sürecindeki eksik kriterlerin tamamlanması için ilgili kurumlarla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Avrupa Birliği standartlarına uyumlu hale getirilmesine öncelik verildiğini ifade eden Yılmaz, bu düzenlemenin birden fazla kriter açısından önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Avrupa kurumlarıyla görüşmeler yapılacağını belirterek AB tarafının da siyasi irade göstermesi gerektiğini söyledi.

KVKK DÜZENLEMESİNDE YENİ DÖNEM

Vize serbestisi sürecinde önemli başlıklardan biri olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın AB standartlarına uyarlanması için çalışmalar başlatıldı.

Adalet Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenlemeyle mevcut mevzuatın Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda AB Komisyonu ile teknik görüşme aşamasına gelindiği belirtiliyor.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN HANGİ KRİTERLER KALDI?

Türkiye'nin tamamlaması gereken kriterler arasında terörle mücadele mevzuatında değişiklik yapılması, Europol ile iş birliği anlaşması imzalanması, Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubunun tavsiyelerine uyulması ve AB üyesi ülkelerle adli iş birliğinin güçlendirilmesi bulunuyor.

Ankara, teknik çalışmaların sürdüğünü belirtirken sürecin ilerlemesi için Avrupa Birliği kurumlarının da gerekli adımları atması gerektiğine dikkat çekiyor.

FRANSA VİZESİNDE 15 EKİM'DE YENİ SİSTEM

Avrupa Birliği ile vize serbestisi görüşmeleri devam ederken Fransa'dan da Türk vatandaşlarını ilgilendiren yeni bir karar geldi.

15 Ekim itibarıyla Fransa'ya turistik veya özel ziyaret amacıyla yapılacak Schengen vizesi başvurularında bekleme listesi sistemine geçilmesi planlanıyor.

Yeni uygulamada başvuru sahipleri, geçmiş Schengen vizesi durumlarına göre iki ayrı grupta değerlendirilecek.

BAŞVURULAR İKİ AYRI KATEGORİYE AYRILACAK

Yeni randevu sisteminde başvuru sahipleri şu şekilde sınıflandırılacak:

Birinci kategori: Daha önce Schengen vizesi almış ve vizesinin geçerlilik süresi son 2 yıl içerisinde sona ermiş kişiler.

İkinci kategori: İlk kez Schengen vizesine başvuracak kişiler ile önceki vizesinin süresi 2 yıldan daha önce dolanlar.

Yeni sistemle birlikte başvuru sahiplerinin vize geçmişlerine göre farklı bekleme listelerine alınması öngörülüyor.

VİZESİZ SEYAHAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin kalan kriterleri tamamlaması ve Avrupa Birliği kurumlarının gerekli değerlendirmeleri yapmasının ardından vize serbestisi sürecinde yeni bir aşamaya geçilebilecek.

Ancak Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vizesiz seyahat edebileceği kesin bir tarih henüz açıklanmadı.

Vize serbestisi görüşmeleri devam ederken mevcut Schengen vizesi zorunluluğu yürürlükte kalıyor.