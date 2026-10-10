Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu sermayeli iki katılım bankasının tek çatı altında toplanması için ilk resmi adım atıldı. AA'nın aktardığına göre, Ziraat Katılım ve Halk Katılım'ın tüm paylarının devrini öngören sözleşmeler 7 Ekim tarihinde imzalandı.

İmzalanan anlaşma ile her iki finans kurumunun hisseleri, bedelleri ödenmek suretiyle TVF'nin yüzde 100 iştiraki konumundaki TVF Katılım Finans Yatırımları AŞ'ye geçecek. Devir işlemlerinin, gerekli yasal otoriteler nezdindeki süreçlerin ardından 2026 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

BU STRATEJİK ADIM NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu hisse devri, iki kurumun doğrudan tek bir banka olarak birleştiği anlamına gelmiyor. Uygulama, kamu sermayeli katılım finans kurumlarının kapasitesini artırmayı ve piyasadaki rekabet gücünü tek bir üst çatı altında toplayarak güçlendirmeyi amaçlıyor.

Katılım finans ekosisteminin geliştirilmesi vizyonuyla yürütülen süreç, belirlenen resmi takvim doğrultusunda ilerliyor. Sektörün finansal piyasalar içindeki payını artırmayı hedefleyen bu düzenlemenin detayları, yasal onayların alınmasıyla daha da netleşecek.