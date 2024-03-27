Ruslar gidince Antalya dibi gördü

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının şubat raporunda Antalya'ya dair dikkat çeken detaylar yer aldı. Türkiye genelinde kira artış oranları sıralamasında 2022 yıllında zirvede yer alan Antalya, Şubat 2024'te listenin son sırasında yer aldı.

YILLIK KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25'TE KALDI

Şubatta yıllık resmi enflasyon yüzde 67,07 olurken Antalya'da ortalama yıllık kira artış oranı yüzde 25'te kaldı. Şubat ayında Türkiye genelinde satılık konut metrekare fiyatlarında yıllık bazda en düşük ikinci artışın görüldüğü il, yüzde 38,1'lik oranla Antalya oldu.

RUSLAR LİSTEYİ KARIŞTIRDI





Raporda, Ukrayna'daki savaşın etkisiyle Türkiye'nin esas olarak Rusya’dan göç aldığı ve bu göçün en yoğun yaşandığı Antalya'da 2022 yılında kiralık konut talebinde büyük artışlar meydana geldiği, göçün tersine dönmesiyle de kiralarda sert bir düşüş yaşandığı belirtildi.TÜİK yabancı giriş ve çıkış istatistiklerine göre 2022’de 152 bin Rus vatandaşı Türkiye’ye yerleşirken bir yıl sonra 122 bini Türkiye'yi terk etti.

RUSLARIN SAHİL İLÇELERİNDEKİ TALEBİ FİYATLARI ARTTIRDI

Raporda, "Rusların merkez ilçelerde ve gözde sahil ilçelerinde yarattığı talep ve fiyat şokunun yerlileri kiraların düşük olduğu bu ilçelere yönelterek fiyatları büyük ölçüde artırdığı anlaşılmaktadır" denildi. Kiralarda iki yıl sonunda nihai artış oranının nispeten ılımlı kaldığı ilçeler Muratpaşa (yüzde 351,1), Kaş (yüzde 267,6), Kemer (yüzde 251,6), Konyaaltı (yüzde 233) ve Alanya (yüzde 230,6) oldu.

Kaynak: SÖZCÜ