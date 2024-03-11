Survivor'da görülmemiş ceza aldı! Poyraz Dominikli bir vatandaşın evinden...

Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'da daha önce hiç görülmemiş bir olay yaşandı. Acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı, "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadım, sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" dedi. İşte konseyde konuşanlar ve Poyraz'ın yaptığı hata...

Poyraz'ın, Dominikli birinin evine girerek yiyecek aldığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı; Dere kenarındaki kaptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp, medeniyetin olduğu bölgelere gidip, bir dominik vatandaşının evine giriyor. Eve çuvalla giriyor. Adam dominikli. Ev normal şartlar altında silahlı güvenliklerle korunan bir ev.

Dominikli bir ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup ondan sonra devam ediyor. Adam normal şartlarda zaten polise gidecek ve polis gelip Poyraz'ı alacaktı. Normalde Poyraz'ın mahkemesi olacaktı. Ziyarete falan gidecektik. Müdahale ettik.

"SADECE BESİN ÜRÜNLERİ ALDIM DEĞERLİ BİR ŞEYE DOKUNMADIM"

Acun Ilıcalı sözü Poyraz'a verdi. Poyraz ise "Haklı çıkacağım hiçbir taraf yok. Oralara girmeyeceğim. Yaptığım operasyonu anlatmama gerek yok. Ama dediğim gibi sadece evde kimse yoktu. Kepenkleri kapalıydı bende boş kullanılmayan bir ev olarak düşünüp arkasından kilerine bakıp, kilerde konserveler vardır umuduyla girdim. Ne var ne yoksa almadım. Evden sadece temel besin ürünleri aldım. Et aldım, pirinç aldım peynir aldım bir de ketçap mayonez aldım yani. Onun dışında değerli hiçbir şeye dokunmadım. Sadece besin ürünleri alıp evden çıktım. Bir de baharat aldım. Tuz ve baharat." ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Atakan'ın yorumu ise "Daha değerli alacağın bir şey yok zaten" oldu.

"SURVİVOR TARİHİNDE YAŞANMAMIŞ BİR CEZA VERECEĞİZ"

Acun Ilıcalı, 'Sana Survivor tarihinin görmediği, yaşanmamış bir ceza vereceğiz. Bu yaptığın cüretteki son nokta. Şimdi eğer tek başınaysan 15 ödülden yararlanmayacaksın.Eğer itiraf eden varsa ben de varım diyen varsa Poyraz'ın cezasında indirime gideceğiz' dedi. Ogeday, Batuhan, Yasin ben de varım dediler. Poyraz 'onlar yok' diyerek arkadaşlarının olmadığını söyledi.

Furkan, Yasin, Batuhan, Ogeday el kaldıranlar arasındaydı. Poyraz "arkadaşlarım önüne koyan erzağı yediler ama olayda aksiyon alan bendim" dedi. Acun Ilıcalı, Poyraz'ın cezasını 15'ten 10'a indirdi. Hakan hariç diğer mavi takımın erkek yarışmacılarına 3'er ödül cezası verildi. Batuhan'a ise sonradan dahil olduğu için 2 ödül cezası verildi. Aysu'da ev konusunda yardım ettiği için 4 ödülden men cezası aldı.

"BİZ USLU BİR TAKIMMIŞIZ"

Kırmızı Takım oyuncuları olaydan sonra mavi takım ile ilgili yorum yaptılar. Hilmicem 'Bizim için çöpten yemek çalmaktı en büyük şey. Afiyet bal şeker olsun. Biz uslu bir takımmışız onu öğrendim. Tebrik ederim, vizyon kattınız' dedi.

Atakan ise "Daha önceden hiç şahit olmadığımız olaylar yaşandı. Aysu ve Poyraz işi arşa taşıdılar. Pişmanlıkları belli oluyor ama Poyraz'ın hayati tehlikesi olabilirdi. Hayat daha farklı işliyor Dominik'te. Bunları açlıkla ve sinirle düşünebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: MYNET