Antalya-Konya arası 2,5 saate düşüyor; Yeni yol trafiğe açılıyor

Konya’dan Antalya’ya gidiş istikameti 1 Mart 2024’te açılıyor. 67 kilometrelik yol, Antalya’yı Konya’ya ve iç kesimlere güvenli ve konforlu şekilde bağlayacak.

SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATE DÜŞÜYOR

Antalya-Konya seyahat süresi 4 saatten 2.5 saate düşüyor. Yolculuk daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Bölgedeki turizm potansiyeli artıyor. Yerel ekonomiye katkı sağlanıyor. Konya’dan Antalya’ya gidiş istikameti 1 Mart 2024’te açılıyor. Antalya’dan Konya’ya gidiş istikameti ise daha önce açılan tünelin tam olarak hizmete girmesiyle Antalya ile Konya arasında mesafe kısalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi