Antalya-Konya arası 2,5 saate düşüyor; Yeni yol trafiğe açılıyor

Konya’dan Antalya’ya gidiş istikameti 1 Mart 2024’te açılıyor. 67 kilometrelik yol, Antalya’yı Konya’ya ve iç kesimlere güvenli ve konforlu şekilde bağlayacak.
SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATE DÜŞÜYOR
Antalya-Konya seyahat süresi 4 saatten 2.5 saate düşüyor. Yolculuk daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Bölgedeki turizm potansiyeli artıyor. Yerel ekonomiye katkı sağlanıyor. Konya’dan Antalya’ya gidiş istikameti 1 Mart 2024’te açılıyor. Antalya’dan Konya’ya gidiş istikameti ise daha önce açılan tünelin tam olarak hizmete girmesiyle Antalya ile Konya arasında mesafe kısalıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.