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Antalya-Konya arası 2,5 saate düşüyor; Yeni yol trafiğe açılıyor

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Antalya ile Konya arasındaki Demirkapı Tüneli'nin Konya'dan Antalya'ya gidiş istikameti de 1 Mart 2024 tarihinde açılıyor. Bu yol sayesinde seyahat süresi 4 saatten 2,5 saate düşecek

Antalya-Konya arası 2,5 saate düşüyor; Yeni yol trafiğe açılıyor mask
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Konya’dan Antalya’ya gidiş istikameti 1 Mart 2024’te açılıyor. 67 kilometrelik yol, Antalya’yı Konya’ya ve iç kesimlere güvenli ve konforlu şekilde bağlayacak.

SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATE DÜŞÜYOR

Antalya-Konya seyahat süresi 4 saatten 2.5 saate düşüyor. Yolculuk daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Bölgedeki turizm potansiyeli artıyor. Yerel ekonomiye katkı sağlanıyor. Konya’dan Antalya’ya gidiş istikameti 1 Mart 2024’te açılıyor. Antalya’dan Konya’ya gidiş istikameti ise daha önce açılan tünelin tam olarak hizmete girmesiyle Antalya ile Konya arasında mesafe kısalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
# Antalya, konya, 2024, Mart

29 Şub 2024 - 16:41 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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