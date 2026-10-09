Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda yaklaşan seçimler öncesinde hareketlilik devam ediyor. ALTSO Başkan Adayı Mustafa Tuna’ya destek veren isimler arasına Bilal Gömeç de katıldı. Gömeç’in desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuna, Alanya iş dünyasının geleceği için birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

MUSTAFA TUNA’DAN BİLAL GÖMEÇ’E TEŞEKKÜR

ALTSO seçimlerine kırmızı listeyle hazırlanan Mustafa Tuna, Bilal Gömeç’in desteğinin kendileri için önemli olduğunu belirterek teşekkür etti.

Tuna, yaptığı açıklamada, “Desteğiyle gücümüze güç katan kıymetli Bilal Gömeç’e gönülden teşekkür ediyorum. Bizleri buluşturan, Alanya’mıza hizmet etme isteği ve üyelerimizin geleceğine sahip çıkma kararlılığıdır. Bu güvene layık olmak için birlikte çalışacak, ALTSO’yu ortak akılla yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

“ALTSO’YU ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ”

Seçim sürecinde birlik ve dayanışmaya önem verdiklerini vurgulayan Tuna, Alanya ticaretinin gelişmesi ve oda üyelerinin beklentilerinin karşılanması için çalışacaklarını belirtti.

Katılımcı, ulaşılabilir ve üyelerin görüşlerini esas alan bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade eden Tuna, ALTSO’nun geleceğini ortak akılla şekillendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“ALANYA İÇİN OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ”

Alanya iş dünyasının güçlenmesi için dayanışmanın önemine işaret eden Mustafa Tuna, seçim sürecinde kendilerine verilen desteğin sorumluluklarını artırdığını ifade etti.

Tuna, açıklamasını “Birlikten güç, dayanışmadan başarı doğar. Alanya için omuz omuza, birlikte kazanacağız” sözleriyle tamamladı.

Bilal Gömeç’in destek açıklamasıyla birlikte ALTSO seçimleri öncesinde kırmızı listenin çalışmaları devam ediyor.