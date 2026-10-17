Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında, bozulabilir gıda maddelerinin taşınması kurallarına uymayan işletmelere yönelik idari para cezalarında artışa gidildi.

Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı anlaşması çerçevesinde faaliyet gösteren firmalar yeni ceza tarifesine tabi olacak. Daha önce 2 bin lira olarak uygulanan idari para cezası tutarı, yapılan güncellemeyle 12 bin 758 liraya yükseltildi.

KİMLER CEZA KAPSAMINDA YER ALIYOR?

Kuralları ihlal eden ATP İşletme Yetki Belgesi sahiplerine ve ilgili onay kuruluşlarına doğrudan yaptırım uygulanacak. Ayrıca, taşıma işleminde kullanılan özel nakliye ekipmanlarının mevcut mevzuata uygun olmaması durumunda da aynı tutarda ceza kesilecek. Yetki belgesi sahibi merkezlerde tespit edilecek her türlü aykırılık bu kapsamda işlem görecek.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

Soğuk zincirin korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan bu kurallar, lojistik sektöründeki standartları belirliyor. Caydırıcılığı artırılan ceza miktarlarıyla birlikte, taşıma şirketlerinin özel donanımlı araç bakımlarına ve ATP belgelendirme süreçlerine daha sıkı uyması gerekecek.