Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesinde sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumu belli oldu. Milli ara öncesi problem yaşayan üç önemli ismin takıma dönmesiyle birlikte kadro derinliği yeniden sağlandı.

Sabah gazetesinin aktardığına göre, ayak parmağından sakatlanan Orkun Kökçü, topuğunda ağrı hisseden Leandro Trossard ve adale problemi olan Dusan Vlahovic'in sağlık durumları netlik kazandı. Sağlık heyetinin raporu doğrultusunda Kökçü'nün tamamen iyileştiği, Vlahovic'in tedavisinin bittiği ve Trossard'ın şikayetlerinin sona erdiği duyuruldu.

EMİRHAN TOPÇU'NUN DURUMU NASIL?

İtalya karşılaşması öncesinde antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Emirhan Topçu'nun da ciddi bir sorunu olmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu vurgulandı. Yaşanan bu olumlu gelişmeler, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kadro tercihleri konusunda elini oldukça rahatlattı.

KADRO TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

Siyah-beyazlı ekip, yarınki Kocaelispor mücadelesi öncesi eksiklerini büyük ölçüde kapatarak tam kadro maç hazırlıklarını sürdürme fırsatı buldu. İyileşme süreçleri tamamlanan Kökçü, Vlahovic ve Trossard'ın bu önemli karşılaşmada forma giyebilecekleri belirtildi.