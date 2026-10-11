BATI Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Antalya, Isparta ve Burdur iş dünyasını temsil eden çalışmalarını sürdüreceği yeni merkez binasını törenle hizmete açtı. Kamu kurumları, yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren törene, Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Cezirioğlu da katıldı. BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz’in ev sahipliğinde düzenlenen törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aykut Kaya, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve çok sayıda davetli katıldı.

‘BİRLİKTELİK, ETKİ VE DÖNÜŞÜM’

Törende konuşan BAKSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cengiz, federasyonun 15 yıllık birikimini Antalya, Isparta ve Burdur’un ekonomik potansiyeliyle birleştirerek bölge iş dünyası üzerindeki etkisini artırmayı hedeflediklerini söyledi. Federasyonun gücünü üye derneklerinden ve temsil ettikleri iş dünyasından aldığını belirten Cengiz, vizyonlarını “Birliktelik, Etki ve Dönüşüm” kavramları üzerine kurduklarını ifade etti.

VALİ ŞAHİN’DEN ORGANİZASYON VURGUSU

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise sivil toplum kuruluşlarının ortak hedefler doğrultusunda örgütlenmesinin önemine dikkati çekti. Şahin, “Bütün mesele organizasyondadır. Ama organizasyon için bilgi gerekir. Bilgi ve aynı doğrultuda düşünen kalpler gerekir” sözleriyle iş dünyasında ortak hareket etmenin önemini vurguladı. Konuşmaların ardından BAKSİFED’e ve yeni merkezin hayata geçirilmesine katkı sunan isimlere Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından plaket takdim edildi. Tören, protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi. ALSİAD tarafından yapılan açıklamada ise BAKSİFED’in yeni merkezinin bölge iş dünyasına ve sivil toplum camiasına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: DHA