Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Corendon Alanyaspor’un kupadaki rakibi 12 Bingölspor olarak belirlendi. Trendyol Süper Lig’de mücadelesini sürdüren turuncu-yeşilli ekip, Türkiye Kupası’nda da yoluna devam etmek için sahaya çıkacak.

Kura sonucuna göre Alanyaspor, 12 Bingölspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan taraf, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura adını yazdıracak.

ALANYASPOR, 12 BİNGÖLSPOR’U SAHASINDA AĞIRLAYACAK

Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kapsamında oynanacak karşılaşmaya Alanya ev sahipliği yapacak. Turuncu-yeşilli ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak rakibini mağlup etmeyi ve kupadaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.

Tek maç eleme sisteminin uygulanacağı turda beraberlik halinde karşılaşmanın sonucunu belirlemek için müsabaka talimatlarında öngörülen uzatma ve gerekirse penaltı atışları uygulanacak.

Alanyaspor açısından lig mücadelesinin yanı sıra Türkiye Kupası'nda da başarılı sonuçlar elde etmek önem taşıyor.

KRİTİK MAÇ EKİM AYININ SON HAFTASINDA

Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasının 27, 28 veya 29 Ekim 2026 tarihlerinden birinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mücadeleye Alanya RGüzel Stadyumu ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın kesin tarihi ve başlama saati ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak maç programıyla netleşecek.

TURUNCU-YEŞİLLİLERİN HEDEFİ BİR ÜST TUR

Corendon Alanyaspor, Türkiye Kupası’ndaki ilk hedefini 12 Bingölspor engelini aşarak bir üst tura yükselmek olarak belirledi.

Tek maçlık eleme sisteminde hata payının düşük olması nedeniyle karşılaşmanın iki takım açısından da önem taşıması bekleniyor. Alanyaspor, saha avantajını değerlendirerek kupaya galibiyetle devam etmek isterken 12 Bingölspor da güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlayacak.

ALANYASPOR TARAFTARININ DESTEĞİNİ BEKLİYOR

Kupada oynanacak karşılaşmanın Alanya'daki futbolseverlerden ilgi görmesi bekleniyor. Turuncu-yeşilli ekip, kendi sahasında oynayacağı mücadelede tribün desteğini de arkasına alarak tur atlamak istiyor.

Karşılaşmanın bilet fiyatları, yayın bilgileri ve diğer organizasyon detaylarının maç tarihinin kesinleşmesinin ardından duyurulması bekleniyor.

Alanyaspor ile 12 Bingölspor arasında oynanacak mücadelenin galibi, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'na yükselme hakkı kazanacak.(Mehmet TUNÇ)