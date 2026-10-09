AXA Sigorta Kupa Voley I. Grup müsabakalarında İstanbul Gençlik Spor ile ON Hotels Alanya Belediyespor karşı karşıya geldi. İzmir TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk setini İstanbul Gençlik Spor 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci seti de 25-22 alan İstanbul temsilcisi, karşılaşmada durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyuna ortak olan ON Hotels Alanya Belediyespor, seti 25-23 kazanarak farkı bire indirdi. Dördüncü sette üstünlüğü ele alan Alanya temsilcisi, seti 25-19 alarak karşılaşmayı karar setine taşıdı.

Beşinci sette çekişme son sayılara kadar sürerken, ON Hotels Alanya Belediyespor seti 16-14, karşılaşmayı da 3-2 kazanarak Kupa Voley’e galibiyetle başladı. ON Hotels Alanya Belediyespor, gruptaki ikinci maçında 10 Ekim Cumartesi günü İBB Spor Kulübü ile karşılaşacak.

MAÇIN KÜNYESİ

İstanbul Gençlik Spor – ON Hotels Alanya Belediyespor: 2-3

Salon: İzmir TVF Atatürk Voleybol Spor Kompleksi

Hakemler: Turgut Uzunçakmak, Engin Duman

İstanbul Gençlik Spor: Mejias, Mustafa Cengiz, Kooy, Yasin Aydın, Cemal Özgür, Padar, Burak Mert (L) (Caner Çiçekoğlu, Bertuğ Önder, Doğan Karakoç) ON Hotels Alanya Belediyespor: Yusuf Bakır, Nazar, Shchytkov, Suarez, Ahmetcan Büyükgöz, Emir Kaan Öztürk, Zeka Çağatay Kır (L) (Mustafa Selçuk Uyar, Ulaş Onur Topbaşlı)

Setler: 25-19, 25-22, 23-25, 19-25, 14-16

Süre: 138 dakika (28, 30, 29, 27, 24)