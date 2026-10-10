CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynayacağı Erzurumspor FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör João Pereira yönetiminde çalışmalarını gerçekleştiren Alanyaspor, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

MAÇ BUGÜN OYNANACAK

Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK arasındaki mücadele, bugün saat 16.00’da Alanya Oba Stadyumu’nda oynanacak. Süper Lig’in 7. haftasında sahasında puan arayacak olan Alanyaspor, taraftarı önünde galibiyet elde ederek ligdeki mücadelesini sürdürmek istiyor.

BİLETLER SATIŞTA

Karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Taraftarlar biletlerini Passo üzerinden temin edebilecek. Bilet fiyatları tribünlere göre şöyle belirlendi:

Corendon Airlines Maraton Tribünü: 650 TL

Kuzey Tribünü: 400 TL

Güney Kale Arkası Tribünü: 400 TL

Misafir Tribünü: 520 TL

Bilet satışında kişi başına en fazla 5 bilet alınabilecek ve her bilet için T.C. kimlik numarası girilmesi gerekecek. Yedi yaş ve üzerindeki taraftarlar bilete tabi olacak. Engelli tribünü biletleri için Alanyaspor tesislerindeki Passo gişesine başvurulabilecek.

MAÇIN HAKEMİ DAVUT DAKUL ÇELİK

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan görevlendirmeye göre karşılaşmayı Davut Dakul Çelik yönetecek. Yardımcı hakemler Esat Sancaktar ve Bilal Gölen olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olarak açıklandı. Alanyaspor, Erzurumspor FK karşısında sahadan üç puanla ayrılarak taraftarını sevindirmeyi amaçlıyor. Karşılaşma futbolseverler tarafından beIN SPORTS üzerinden takip edilebilecek. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi