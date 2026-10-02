ANTALYA’DA 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek bakım, yatırım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok noktada planlı elektrik kesintileri yaşanacak. AEDAŞ’ın yayımladığı programa göre kesintilerden etkilenecek ilçeler arasında Alanya da bulunuyor.

ALANYA’DA KESİNTİ 7 SAAT SÜRECEK

Alanya’daki çalışmalar kapsamında Beldibi bölgesi ile Kahyalar, Uğrak ve Yeşilöz mahallelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Uğrak Mahallesi’nde Aydap Sahil ve Aydap Sokak, Yeşilöz Mahallesi’nde ise Denizgüneyi Aydap Sokak kesintiden etkilenecek noktalar arasında yer alıyor.

TOSMUR’DA SAATLER FARKLI

Tosmur Mahallesi’nde uygulanacak kesintinin saatleri ise diğer bölgelerden farklı olacak. Eski Gazipaşa Caddesi’nde 09.30’da başlayacak çalışmaların 16.30’a kadar devam etmesi planlanıyor. Böylece Tosmur’daki kesinti de yaklaşık 7 saat sürecek.

ANTALYA’NIN 8 İLÇESİNDE KESİNTİ

Planlı çalışmalar yalnızca Alanya ile sınırlı kalmayacak. Manavgat’ta Side Mahallesi 602 ve Kiremithane sokaklarında 13.00-18.00, Dolbazlar, Evrenleryavşı, Sarılar, Sırtköy, Yeniköy ve Şişeler bölgelerinde ise 09.00-13.00 saatleri arasında kesinti uygulanacak. Bucakşeyhler Mahallesi’ndeki çalışmaların 09.00-16.00 arasında yapılması planlanıyor.

Aksu’da Karaöz, Fettahlı, Kurşunlu, Topallı, Yeşilkaraman, Yurtpınar ve Barbaros mahallelerinde; Demre’de Belören, Kutluca ve Çağman’da; Kaş Pınarbaşı’nda, Kemer Çamyuva’da, Korkuteli ve Kumluca’nın çeşitli mahallelerinde de 09.00-16.00 saatleri arasında planlı çalışmalar gerçekleştirilecek.

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI ÖNEM TAŞIYOR

Uzun süreli elektrik kesintilerinden etkilenecek vatandaşların özellikle elektronik cihazlar ve buzdolabında muhafaza edilen ürünler konusunda önlem almaları önem taşıyor. Kesinti programından etkilenecek işletmelerin de faaliyetlerini açıklanan saatlere göre planlaması gerekiyor.

Alanya’da bazı noktalarda 7 saate ulaşacak kesintilerin, çalışmaların tamamlanmasının ardından sona ermesi ve bölgelere yeniden enerji verilmesi planlanıyor.