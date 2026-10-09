Alanya Üniversitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında sunduğu 50 proje önerisinin 47’sinin kabul edilmesiyle yüzde 94’lük başarı oranına ulaştı. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm odaklı projelerle üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve akademik çalışmaların somut uygulamalara dönüştürülmesi amaçlanıyor.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR

Kabul edilen projelerle çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi, sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler üretilmesi ve yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Akademik bilgi birikiminin sektörle buluşturulmasını amaçlayan çalışmaların, üniversitenin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de katkı sunması bekleniyor.

ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI EĞİTİM

Projeler kapsamında öğrencilerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarında bilgi ve deneyim kazanmaları da hedefleniyor. Teorik bilgilerin uygulamaya aktarılacağı çalışmalarla öğrencilerin çevresel sorunlara çözüm üretme becerilerinin geliştirilmesi ve yeşil dönüşüm süreçlerinde daha aktif rol almaları amaçlanıyor.

REKTÖR SAĞER’DEN DEĞERLENDİRME

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, kabul edilen proje sayısının üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koyduğunu belirtti. Sağer, bilimsel bilginin topluma, çevreye ve geleceğe katkı sağlayan somut projelere dönüştürülmesini önemsediklerini ifade etti.

COP31 kapsamında sunulan 50 proje önerisinden 47’sinin kabul edilmesinin üniversitenin proje geliştirme kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğunu kaydeden Sağer, iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşümün gelecek nesiller açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirmeyi ve öğrencileri sürdürülebilirlik odaklı projelere dahil etmeyi hedeflediklerini belirten Sağer, projelerde emeği geçen akademisyenlere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ HEDEFLENİYOR

Alanya Üniversitesi, kabul edilen 47 projeyle akademik araştırmaların toplumsal ve sektörel faydaya dönüştürülmesini amaçlıyor. Üniversitenin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm alanlarında yeni iş birlikleri geliştirerek ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı sunmayı hedeflediği bildirildi.

Kaynak: Alanya Üniversitesi BÜLTEN