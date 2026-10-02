Antalya'nın Aksu ilçesinde, 9-20

Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31

İklim Zirvesi öncesi altyapı çalışmaları hızlandırıldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı doğrultusunda, Solak Mahallesi güzergahında yapılacak asfaltlama işlemi nedeniyle yol araç trafiğine kapatılıyor.

Aksu Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, asfaltlama mesaisi 3 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Çalışmalar kapsamında belirlenen güzergah tam 10 gün boyunca taşıt trafiğine kapalı kalacak.

ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Belediye yetkilileri, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına çalışma süresince alternatif yolları kullanmaları gerektiği uyarısında bulundu. Zirve hazırlıkları ilçe genelinde devam ederken, trafik akışının aksamaması için yönlendirme tabelalarına uyulması istendi.

ALANYA İSTİKAMETİNDEKİ PROJEYE ZİRVE ERTELEMESİ

Aksu'daki altyapı mesaisi sürerken, D-400 karayolunda doğrudan Alanya trafiğini ilgilendiren Soğucaksu Köprüsü projesinde ise takvim değişikliğine gidildi. Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım'ın, yolun üç şeritten iki şeride düşmesi sebebiyle Alanya yönünde oluşan yoğunluğa dikkat çekerek talep ettiği genişletme çalışması ertelendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile tartışmalara da konu olan köprünün üç şeride çıkarılması planı, kasım ayındaki COP31

İklim Zirvesi yoğunluğu gerekçe gösterilerek zirve sonrasına bırakıldı. Bu durum, Alanya istikametine seyahat eden sürücülerin bir süre daha mevcut daralan güzergahı kullanmaya devam edeceği anlamına geliyor.