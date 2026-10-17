Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, askerlik görevi sırasında resmi izin kullanarak bir iş yerinde çalışan vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından iptal edilen sigorta günleriyle ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, yüksek mahkeme, fiili çalışmanın askerlik dönemiyle çakışmasını gerekçe göstererek prim günlerini silen SGK'nın işlemini haksız bularak, yerel mahkemenin vatandaşı haklı bulan kararını onadı.

Olay, 1993 ile 1995 yılları arasında vatani görevini yerine getiren bir vatandaşın, Aralık 1994 ile Ocak 1995 döneminde kullandığı resmi izin sırasında Ankara'da bir iş yerinde 10 gün fiilen çalışmasıyla başladı. İşverenin yasal olarak sigorta bildirimini yapmasına karşın SGK, bu sürenin askerlik dönemiyle çakıştığını belirterek prim günlerini iptal etti ve vatandaşın emeklilik başvurusunu reddetti.

İPTAL EDİLEN GÜNLER İÇİN DAVA SÜRECİ

Emeklilik hakkı elinden alınan vatandaşın başlattığı hukuk mücadelesinde ilk adres Ankara 41. İş Mahkemesi oldu. Mahkeme heyeti, 21-31 Aralık 1994 tarihleri arasında fiilen gerçekleşen 10 günlük hizmetin sigorta kapsamında geçerli sayılması gerektiğine hükmetti. SGK'nın bu karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Yargı sürecinin son aşamasında SGK'nın temyiz talebini değerlendiren Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, kurumun itirazlarını reddederek yerel mahkeme kararını kesin olarak onadı. Bu sonuçla birlikte vatandaşın silinen prim günleri iade edilirken, askerlik süreciyle çakışan fiili çalışmaların hukuki durumu netleşmiş oldu.

BU KARAR EMEKLİ ADAYLARI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yargıtay'ın verdiği bu onama kararı, askerlik sırasında resmi izin döneminde fiilen çalışan ancak SGK tarafından primleri iptal edilen diğer vatandaşlar için bağlayıcı bir hukuki zemin oluşturuyor. Sadece tarih çakışması gerekçesiyle sigorta iptali yapılamayacağı yasal olarak tescillenirken, benzer sebeple emeklilik başvurusu reddedilen adaylar bu kararı emsal göstererek iptal edilen günlerinin iadesi için hukuki süreç başlatabilecek.