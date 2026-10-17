Erzurumspor ile Eyüpspor arasında 17 Ekim 2026 Cumartesi günü oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, Türkiye saatiyle 13.30'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 2 kanalından takip edebilecek.

ERZURUMSPOR - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Erzurumspor - Eyüpspor karşılaşmasının yayıncı kanalı beIN Sports 2 olarak belirtildi. Mücadele, yayıncı kuruluşun abonelik sistemi üzerinden ekranlara gelecek.

Karşılaşmanın başlangıç saati 13.30 olarak açıklandı. Maçın tarih ve saat bilgileri için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmî fikstürü, yayın bilgileri için ise beIN Sports yayın akışı esas alınıyor.

ERZURUMSPOR İLE EYÜPSPOR LİGDE KARŞILAŞIYOR

Erzurumspor ile Eyüpspor arasındaki mücadele, Trendyol Süper Lig'in 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları arasında yer alıyor. İki takım da lig mücadelesinde puan kazanmak amacıyla sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın sonucu, takımların ligdeki puan durumunu doğrudan etkileyecek. Ancak maç öncesindeki güncel sıralama ve puan bilgileri ayrıca doğrulanmadığından kesin bir sıralama değerlendirmesi yapılmıyor.

MAÇIN TARİHİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Erzurumspor - Eyüpspor karşılaşması 17 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından yayımlanacak. Karşılaşmaya ilişkin olası program değişiklikleri TFF'nin resmî fikstürü ve yayıncı kuruluşun güncel yayın akışından takip edilebilecek.