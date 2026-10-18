TRENDYOL 1. Lig’in 11. haftasında Artı Değer Vanspor, Eminevim Ümraniyespor’u konuk ediyor. Ligde üst sıralara yükselmeyi hedefleyen iki takımın mücadelesi, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Vanspor’un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma, Van yerine Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

VANSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Artı Değer Vanspor ile Eminevim Ümraniyespor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig karşılaşması, TRT Kurdî ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler, saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi bu yayın platformlarından takip edebilecek.

VANSPOR GALİBİYET SERİSİ YAKALAMAK İSTİYOR

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Artı Değer Vanspor, geçtiğimiz hafta Pendikspor deplasmanında aldığı 2-1’lik galibiyetle moral buldu. Altı maçlık galibiyet hasretine son veren Van temsilcisi, Ümraniyespor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Pendikspor karşılaşmasında Jurgen Bardhi ve Muhammed Furkan Özhan’ın golleriyle üç puana ulaşan Vanspor, son beş lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puan tablosunda yükselmek istiyor.

ÜMRANİYESPOR'UN SON MAÇI YARIDA KALDI

Eminevim Ümraniyespor ise Vanspor deplasmanına farklı bir süreçten geçerek geliyor. İstanbul temsilcisinin 14 Ekim’de Boluspor ile oynadığı 10. hafta karşılaşması, yoğun yağış nedeniyle tamamlanamadı.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadele, saha zemininin ağırlaşması üzerine 57. dakikada durduruldu. Karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilirken, oyunun durduğu sırada Boluspor 1-0 önde bulunuyordu.

Ancak mücadele tamamlanmadığı için söz konusu skor kesin maç sonucu olarak kayıtlara geçmedi.

İKİ TAKIM ARASINDA REKABET DİKKAT ÇEKİYOR

Vanspor ile Ümraniyespor, 2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig’de iki kez karşı karşıya geldi. 14 Aralık 2025 tarihinde oynanan mücadeleyi Ümraniyespor 1-0 kazanırken, 19 Nisan 2026’daki karşılaşmadan Vanspor 2-1 galip ayrıldı.

İki takım arasında oynanan önceki dört resmi karşılaşmada beraberlik yaşanmadı. Bu mücadelelerin üçünden Ümraniyespor, birinden ise Vanspor galibiyetle ayrıldı.