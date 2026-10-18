TRENDYOL Süper Lig’in 8. haftasında Kocaelispor, sahasında Göztepe’yi konuk ediyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı mücadele öncesinde teknik ekiplerin tercih ettiği ilk 11’ler belli oldu.

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

KOCAELİSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Sahasında taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet arayacak Kocaelispor'un karşılaşmaya başlayacağı ilk 11 açıklandı.

Kocaelispor: Serhat, Muharrem, Emir, Dijksteel, Uğur Kaan, Susoho, Show, Berkan, Sousa, Agyei, Metehan.

Yeşil-siyahlı ekip, iç saha avantajını değerlendirerek rakibi karşısında üç puana ulaşmayı hedefliyor.

GÖZTEPE'NİN İLK 11'İ AÇIKLANDI

Kocaelispor deplasmanında mücadele edecek Göztepe'nin de sahaya çıkacağı başlangıç kadrosu netleşti.

Göztepe: Arda, Bokele, Sundberg, Taha, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda Okan, Antunes, Juan, Henrique.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda etkili bir oyun ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasındaki Kocaelispor-Göztepe karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00’da başlayacak.

Mücadele öncesinde her iki takımın da ilk 11’leri açıklanırken, karşılaşmanın başlangıç skoru 0-0 olarak kaydedildi.