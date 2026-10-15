UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasında tarihi bir gol rekoruna imza atıldı. 13-14 Ekim 2026 tarihlerinde oynanan ikinci hafta karşılaşmalarında toplam 78 gol kaydedildi. UEFA'nın 14 Ekim'de yayımladığı resmi istatistiklere göre bu sayı, organizasyon tarihinde bir haftada ulaşılan en yüksek gol toplamı oldu.

Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda 18 karşılaşmanın oynandığı haftada maç başına 4,33 gol ortalaması yakalandı. Böylece geçen sezonun üçüncü haftasında 71 golle kırılan rekor, yalnızca bir sezon sonra 7 gol farkla geride bırakıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE REKOR NASIL KIRILDI?

UEFA'nın 2026-2027 sezonu ikinci hafta istatistiklerine göre 18 karşılaşmanın 9'unda en az 5 gol atıldı. Haftanın en gollü mücadelesinde İngiliz temsilcisi Liverpool, Avusturya ekibi LASK'ı deplasmanda 6-3 mağlup etti. Bu karşılaşmada kaydedilen 9 gol, haftanın toplam gol sayısına en büyük katkıyı sağladı.

Haftanın en farklı galibiyetini ise Aston Villa elde etti. İngiliz ekibi, sahasında Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. Inter ile Club Brugge arasındaki mücadele Belçika temsilcisinin 4-3 üstünlüğüyle tamamlanırken Roma, Real Madrid'e aynı skorla yenildi.

Manchester City ile Paris Saint-Germain arasındaki karşılaşmada Fransız temsilcisi 4-2 galip geldi. Viking ile Bayern Münih'in 3-3 berabere kaldığı mücadele de haftanın yüksek skorlu karşılaşmaları arasında yer aldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN MAÇLARINDA 11 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, rekorun kırıldığı haftayı mağlubiyetle tamamladı. Galatasaray, 13 Ekim Salı günü sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 yenildi.

Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü İngiltere deplasmanında Aston Villa karşısında 6-0 mağlup oldu. İki Türk temsilcisinin karşılaşmalarında toplam 11 gol kaydedilirken bu gollerin yalnızca biri Türk takımlarından geldi.

UEFA'nın resmi maç sonuçlarına göre Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşmalarındaki 11 gol, haftanın toplam 78 golünün yaklaşık yüzde 14,1'ini oluşturdu.

ÖNCEKİ REKOR 7 GOL FARKLA GEÇİLDİ

UEFA'nın yayımladığı tarihi istatistikler, Şampiyonlar Ligi'nde son sezonlarda gol sayısının yükseldiğini ortaya koydu. 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında 18 maçta atılan 71 gol, yeni rekor öncesinde listenin zirvesinde bulunuyordu.

2026-2027 sezonunun ilk haftasında ise 18 karşılaşmada 69 gol kaydedilmişti. Böylece yeni sezonun ilk iki haftasında toplam 147 gole ulaşıldı. Bu rakam, 36 karşılaşmada maç başına yaklaşık 4,08 gol ortalamasına karşılık geliyor.

Geçen sezonun aynı döneminde ise UEFA verilerine göre ilk haftada 67, ikinci haftada 62 olmak üzere toplam 129 gol atılmıştı. Yeni sezonun ilk iki haftasında kaydedilen gol sayısı, geçen sezonun aynı döneminden 18 gol fazla gerçekleşti. Bu da yaklaşık yüzde 14'lük artış anlamına geliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNDE EN ÇOK GOL ATILAN HAFTALAR

UEFA'nın 14 Ekim 2026 tarihinde güncellediği resmi istatistiklere göre Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla gol atılan haftalar şöyle sıralandı:

1. 2026-2027 sezonu 2. hafta: 18 maçta 78 gol.

2. 2025-2026 sezonu 3. hafta: 18 maçta 71 gol.

3. 2026-2027 sezonu 1. hafta: 18 maçta 69 gol.

4. 2025-2026 sezonu 1. hafta: 18 maçta 67 gol.

5. 2024-2025 sezonu 5. hafta: 18 maçta 67 gol.

6. 2025-2026 sezonu 5. hafta: 18 maçta 64 gol.

7. 2024-2025 sezonu 8. hafta: 18 maçta 64 gol.

8. 2000-2001 sezonu 1. hafta: 16 maçta 63 gol.

9. 2025-2026 sezonu 2. hafta: 18 maçta 62 gol.

10. 2020-2021 sezonu 3. hafta: 16 maçta 62 gol.

YENİ FORMAT GOL SAYILARINI NASIL ETKİLEDİ?

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonundan itibaren uygulanan yeni formatla birlikte lig aşamasındaki takım sayısı 32'den 36'ya yükseldi. Eski sistemde dört takımlı gruplarda mücadele eden ekipler, yeni formatta ortak bir lig tablosunda sıralanıyor.

Bu değişiklikle birlikte bir haftada oynanan karşılaşma sayısı 16'dan 18'e çıktı. Dolayısıyla toplam gol rekorları değerlendirilirken maç sayısındaki artışın da dikkate alınması gerekiyor.

UEFA'nın verilerine göre 2025-2026 sezonunda 189 karşılaşmada 655 gol atıldı ve maç başına 3,47 gol ortalamasına ulaşıldı. Bir önceki sezonda bu ortalama 3,27 olarak gerçekleşmişti.

Yeni sezonun ikinci haftasındaki 4,33'lük gol ortalaması, geçen sezonun genel ortalamasının yaklaşık yüzde 25 üzerinde gerçekleşti. Bu karşılaştırma, rekorun yalnızca daha fazla maç oynanmasından kaynaklanmadığını, karşılaşma başına gol üretiminin de yükseldiğini gösteriyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜÇÜNCÜ HAFTA NE ZAMAN?

UEFA'nın açıkladığı 2026-2027 sezonu resmi fikstürüne göre Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü hafta karşılaşmaları 20-21 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak.

Toplam 36 takımın mücadele ettiği lig aşaması 27 Ocak 2027 tarihinde tamamlanacak. Sekiz haftalık maratonun sonunda ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Lig tablosunda 9 ile 24. sıralar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için eleme turunda mücadele edecek.

UEFA'nın 14 Ekim 2026 tarihli resmi gol istatistikleri ve maç sonuçları esas alınarak hazırlanan veriler, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın hem toplam gol sayısı hem de maç başına gol ortalaması bakımından önemli bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor.