İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından sosyal medya platformlarında dolaşıma giren üç sigorta şirketinin iflas ettiğine yönelik söylentilere resmi yalanlama geldi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda endişe yaratan ve sektöre duyulan güveni hedef alan bu iddialar gerçeği yansıtmıyor.

Sektörün risk yönetimi kapasitesinin ve uluslararası reasürans güvencelerinin sağlam olduğuna dikkat çeken birlik, doğal afetler dahil üstlenilen risklerin yönetilmeye ve sigortalılara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmeye devam edildiğini bildirdi. Açıklamada, sel felaketi sonrası hasar ihbarlarının alınması, tespit süreçlerinin tamamlanması ve tazminatların hak sahiplerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiği aktarıldı.

ASILSIZ HABER YAYANLARA HUKUKİ YAPTIRIM

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 35'inci maddesi gereğince, finansal kuruluşların itibarını zedeleyecek yalan haber yayanlar hakkında cezai işlem uygulanıyor. Şirket ismi açıkça belirtilmese bile, sektörün güvenilirliğini sarsacak nitelikteki asılsız paylaşımları internet veya diğer yayın organları üzerinden dağıtanlar yasal yaptırımla karşı karşıya kalıyor.

RESMİ KAYNAKLAR DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ

Vatandaşların sadece Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile yetkili kurumların resmi duyurularını dikkate alması gerektiği vurgulandı. TSB, sigortalıların haklarını korumak adına yanıltıcı paylaşımları yakından takip ettiklerini ve gerekli hukuki adımların kararlılıkla atılacağını duyurdu.