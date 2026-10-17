İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Sevilla'yı ağırlayacak olan Real Madrid'de, teknik direktör Jose Mourinho düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, milli futbolcu Arda Güler'in forma süresi ve sahadaki rolü hakkında kamuoyunda oluşan eleştirileri değerlendirdi.

Arda Güler'in bu sezon oynanabilecek 810 dakikanın 457'sinde sahada kalması ve merkez orta saha yerine sağ kanatta görevlendirilmesi üzerine gelen soruları yanıtlayan Mourinho, oyuncunun yeteneğine vurgu yaptı. Teknik adam, Arda'nın henüz gelişimini tamamlamadığını ve nihai formuna ulaşmadığını belirtti. Oyuncunun 21 yaşında olduğunu ve birden fazla pozisyonda oynayabilme kapasitesine sahip olduğunu ifade eden Mourinho, genel performansından memnuniyet duyduğunu aktardı.

KARARLARI TEKNİK DİREKTÖRLER ALIR

Takım için en doğru olanı yapmakla yükümlü olduğunu belirten Mourinho, kadro tercihlerinde dışarıdan gelen görüşlerin kendi kararlarının önüne geçemeyeceğinin altını çizdi. Gelecekte kadroların yapay zeka veya anketlerle kurulabileceği günlerin gelebileceğini söyleyen çalıştırıcı, mevcut düzende bu sorumluluğun teknik direktörlerde olduğunu hatırlattı. İnatçı bir yapıya sahip olmadığını belirten Mourinho, teknik ekibinin analizlerine her zaman açık olduğunu ancak son kararı kendi değerlendirmeleri sonucunda verdiğini dile getirdi.

ARDA GÜLER'İN SKOR KATKISI NE DURUMDA?

Mevcut sezonda eflatun-beyazlı formayla 9 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, kısıtlı süresine rağmen istatistiksel olarak dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Sahada kaldığı 457 dakikaya 1 gol ve 5 asist sığdıran genç oyuncu, toplamda 6 gole doğrudan etki etti. Bu veriler ışığında, Arda Güler'in sahada kaldığı ortalama her 76 dakikada bir takımına skor katkısı sağladığı görülüyor.