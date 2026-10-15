Yemen’de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki gerilim devam ediyor. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan’a ait bir savaş uçağını füze saldırısıyla hedef aldıklarını ileri sürdü.

SUUDİ SAVAŞ UÇAĞINI FÜZEYLE VURDUKLARINI İDDİA ETTİLER

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yemen’in kuzeyindeki Sada kenti üzerinde uçuş yapan Suudi Arabistan’a ait Typhoon tipi savaş uçağına karadan havaya füze fırlattıklarını belirtti.

Saree, uçağın Suudi Arabistan’ın batısındaki Taif kentinde bulunan hava üssünden havalandığını ve saldırının çarşamba günü geç saatlerde gerçekleştirildiğini öne sürdü.

“UÇAK DOĞRUDAN İSABET ALDI”

Saldırıya ilişkin ayrıntıları paylaşan Saree, fırlatılan füzenin savaş uçağına doğrudan isabet ettiğini ve uçağın düşme tehlikesi geçirdiğini iddia etti.

Ancak Husilerin açıklamaları henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı. Suudi Arabistan makamlarından da savaş uçağının hedef alındığı iddiasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

SUUDİ ARABİSTAN İHA SALDIRISINI ENGELLEDİĞİNİ DUYURDU

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, ülkenin doğusuna yönelik bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının önlendiğini açıkladı.

Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’ın doğusunu hedef alan İHA saldırısının engellendiğini bildirdi.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Yemen’deki Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında yaşanan karşılıklı saldırılar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.

Husilerin Suudi savaş uçağını vurdukları yönündeki iddiasının ardından gözler Suudi Arabistan’dan gelecek resmi açıklamaya çevrildi.