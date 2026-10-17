Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen IPARD III Programı'nın 11. başvuru çağrısı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösterecek 95 projeye toplam 1,2 milyar lira hibe desteği sağlanması kararlaştırıldı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, desteklenecek yatırımlar arasında et, süt, yumurta ve su ürünleri işleme tesisleri yer alıyor. Ayrıca meyve ve sebzelerin işlenmesi ile soğuk hava depolarının inşasına yönelik projeler de hibe kapsamına alındı.

YATIRIM HACMİ 1,9 MİLYAR LİRAYI BULACAK

Bakan Yumaklı'nın aktardığı verilere göre, onaylanan 95 projenin hayata geçirilmesiyle birlikte ülke ekonomisine büyük bir katma değer sağlanacak. İşletmecilere verilecek 1,2 milyar liralık hibe desteğiyle beraber, gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarının yaklaşık 1,9 milyar liraya ulaşması öngörülüyor.

IPARD DESTEKLERİ HANGİ ALANLARI KAPSIYOR?

Kırsal alanlarda tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarını modernize etmeyi amaçlayan IPARD programları, gıda güvenliği standartlarının Avrupa Birliği normlarına yükseltilmesine odaklanıyor. Özellikle tarımsal ürünlerin işlenerek katma değerli hale getirilmesi ve soğuk zincir altyapısının güçlendirilmesi, kırsal ekonominin sürdürülebilirliği açısından temel öncelikler arasında bulunuyor.