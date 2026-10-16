Kaza, Mahmutlar Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. (40) yönetimindeki 07 CEE 416 plakalı otomobil ile D.Ş. (76) idaresindeki 66 AY 079 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 07 CEE 416 plakalı otomobil takla atarak durabildi.

Kazada, 66 AY 079 plakalı otomobilin sürücüsü D.Ş. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan D.U. (72) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan D.U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Mehmet AL

Kaynak: Haber Merkezi