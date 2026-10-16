Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan midibüsün karıştığı trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. Kaza, saat 19.00 sıralarında Keçiborlu-Uluborlu yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde mevsimlik tarım işçilerinin bulunduğu midibüs, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a henüz belirlenemeyen bir nedenle arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüste bulunan çok sayıda işçi yaralanırken, kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜSTE 17 KİŞİ YARALANDI

Keçiborlu-Uluborlu yol kavşağında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 17 mevsimlik tarım işçisi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi. Ardından yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Hastaneye kaldırılan 17 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsünün ise çarpışmadan yara almadan kurtulduğu bildirildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan midibüsün aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarpmasının ardından kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, kazaya ilişkin incelemelerini sürdürürken, çarpışmanın hangi nedenle yaşandığı yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.