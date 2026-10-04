Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde saat 14.43’te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

ADANA’DA PEŞ PEŞE DEPREMLER

Osmaniye’deki depremden kısa süre önce Adana’nın Saimbeyli ilçesinde de art arda iki deprem kaydedildi. Saat 14.19’da 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ilk depremin ardından saat 14.36’da 4,9 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı.

Adana’daki depremlerin hemen ardından Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki hareketliliği artırdı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Osmaniye merkezli 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

AFAD, Adana’daki depremlerin ardından yaptığı ilk açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.