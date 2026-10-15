Pakistan'ın kuzeybatısındaki Peşaver kentinde 15 Ekim 2026 Perşembe günü meydana gelen okul faciasında can kaybı 35'e yükseldi. Hayber Pahtunhva eyaletinin başkentinde bulunan özel Al-Khair Eğitim Merkezi'nin çatısının ders saatlerinde çökmesi sonucu 34 öğrenci ve bir öğretmen yaşamını yitirdi. Associated Press'in (AP) aktardığı son bilgilere göre olayda 50'den fazla kişi de yaralandı.

İlk açıklamalarda 28 öğrenci ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Ancak hastanelerden ve kurtarma ekiplerinden gelen yeni bilgilerle ölü sayısı güncellendi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.

ÇATI DERS SIRASINDA ÇÖKTÜ

Peşaver'deki Al-Khair Eğitim Merkezi'nde sabah dersleri devam ederken iki sınıfın çatısı çöktü. Yetkililerin açıklamalarına göre ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin bulunduğu bölümlerde yaşanan çökme, binanın alt katlarını da etkiledi.

AP'nin 15 Ekim tarihli haberinde, olayın ardından yaklaşık 100 kurtarma görevlisinin çalışmalara katıldığı ve en az 40 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı bildirildi. Kurtarma ekipleri, saatler süren çalışmaların ardından enkaz altında kalan herkesin çıkarıldığını açıkladı.

HASTANEDE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Peşaver'deki Lady Reading Hastanesi Sözcüsü Mohammad Asim, yaralı öğrencilerin hastaneye sevk edildiğini ve bazı çocukların sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi. Hastanede yaralıların tedavisi için acil durum uygulamasına geçildi.

Hastane yetkililerinin verdiği bilgilere göre hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü küçük yaştaki öğrenciler oluşturuyor. Olayın ardından kentteki sağlık kuruluşları yaralıların tedavisine yoğunlaştı.

OKUL SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Peşaver Emniyet Müdürü Saeed Ahmed, okul binasının yapısal açıdan zayıf olduğunu belirterek okul sahibinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, binanın güvenlik koşullarının ve çökme nedeninin araştırıldığını bildirdi.

İlk değerlendirmelerde yapının dayanıklılığına ilişkin sorunlar öne çıkarken, olaydan önce bölgede etkili olan yağışların çökmedeki olası rolü de gündeme geldi. Ancak yağışın doğrudan neden olduğu yönünde kesin bir teknik tespit açıklanmadı.

Hayber Pahtunhva eyalet yönetimi, facianın nedenlerini belirlemek üzere soruşturma komitesi oluşturdu. İncelemede binanın taşıyıcı sistemi, kullanılan yapı malzemeleri ve okul olarak kullanılmasına ilişkin güvenlik koşullarının değerlendirilmesi bekleniyor.

OKULUN FİZİKSEL KOŞULLARI TARTIŞILIYOR

Olayın ardından okul binasının kapasitesi ve kullanım koşulları da gündeme geldi. AP'ye konuşan yaralı öğretmen Mahwish Zaman, anaokulundan beşinci sınıfa kadar eğitim verilen kurumda yaklaşık 1.200 öğrencinin kayıtlı olduğunu söyledi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre okul, Peşaver'in yoğun yerleşimli bölgelerinden birinde bulunuyordu. Kurtarma çalışmalarında dar sokaklar nedeniyle ağır iş makinelerinin bölgeye ulaşmasında güçlük yaşandığı bildirildi.

PAKİSTAN YÖNETİMİNDEN SORUŞTURMA TALİMATI

Pakistan Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari, yaşanan can kayıpları nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek olayın bütün yönleriyle araştırılmasını istedi. Başbakan Şahbaz Şerif de facianın ardından ilgili kurumların gerekli incelemeleri yapması talimatını verdi.

Hayber Pahtunhva Valisi Faisal Karim Kundi, yetkililerden çökme nedenine ilişkin rapor hazırlanmasını talep etti. Kundi ayrıca yaralı çocukların tedavisinde bütün imkânların kullanılmasını istedi.

İLK BİLANÇO İLE SON AÇIKLAMA ARASINDAKİ FARK

15 Ekim sabahı yayımlanan ilk haberlerde ölü sayısı 21 olarak duyurulmuş, ilerleyen saatlerde bu rakam 29'a yükselmişti. Pakistan merkezli Geo News ve Associated Press'in aynı gün yayımladığı güncel haberlerde ise 34 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Böylece ilk açıklanan 21 kişilik bilançoya göre doğrulanan can kaybı 14 kişi arttı. Yaralı sayısına ilişkin açıklamalarda farklılık bulunmakla birlikte AP, 50'den fazla kişinin yaralandığını aktardı.

Facianın ardından Pakistan'da özel eğitim kurumlarının bina güvenliği ve denetim süreçleri yeniden gündeme geldi. Soruşturmanın, çökmede ihmal bulunup bulunmadığını ve sorumluların kimler olduğunu ortaya koyması bekleniyor.