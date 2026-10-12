AK Parti İzmir teşkilatının, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a gerçekleştirdiği belirtilen ziyaret gündeme geldi. Heyete AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın başkanlık ettiği ifade edildi.

"İZMİR İÇİN BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞMA VAKTİ"

Ziyaretin ardından açıklama yaptığı aktarılan Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in sorunlarının çözümü için ortak çalışma vurgusunda bulundu.

İnan'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şimdi güzel İzmir'imiz ve kıymetli hemşehrilerimiz için birlikte çok çalışma vakti."

ZİYARETE MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI KATILDI

Paylaşılan bilgilere göre ziyarette AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mustafa Bilici ve Şebnem Bursalı yer aldı.

Heyete Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Menderes Belediye Başkanvekili Asuman Şen'in de eşlik ettiği belirtildi.

AK PARTİ'YE KATILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Haberde, Cemil Tugay'ın 18 Haziran 2026'da CHP'den istifa ederek görevini bağımsız sürdürdüğü, 7 Ekim'de ise AK Parti'ye katıldığı öne sürüldü.

Tugay'ın parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldığı ve yerel yönetim ile merkezi hükümet arasındaki işbirliğine önem verdiği yönünde açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.