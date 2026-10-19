Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Steven Caulker, bu kez yeşil sahalardaki performansıyla değil, iş arayışıyla gündeme geldi.

Tottenham, Liverpool ve Queens Park Rangers gibi İngiliz kulüplerinde forma giyen deneyimli savunmacı, profesyonel futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından antrenörlüğe yöneldi. Ancak son görevinden ayrılan Caulker, yeni bir iş bulma sürecinde yaşadığı güçlükleri sosyal medyada anlattı.

ALANYASPOR KARİYERİNİN DÖNÜM NOKTASI OLMUŞTU

Steven Caulker'ın Türkiye macerası 2019 yılında Alanyaspor'a transfer olmasıyla başladı.

İngiltere'de kulüp bulmakta zorlandığı dönemde Alanyaspor'dan deneme antrenmanı için davet alan Caulker, gösterdiği performansla sözleşme imzalamayı başardı.

Turuncu-yeşilli formayla başarılı bir dönem geçiren savunma oyuncusu, takımın Süper Lig'deki üst sıralar mücadelesinde ve Türkiye Kupası yolculuğunda önemli rol oynadı.

Caulker, geçmişte yaptığı bir açıklamada Alanyaspor'a gelmeden önce 70'ten fazla kez reddedildiğini, buna rağmen mücadeleyi bırakmadığını anlatmıştı.

FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU AMA FORMA GİYEMEDİ

Alanyaspor'daki performansının ardından 2021 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Caulker, sarı-lacivertli kulüpte beklediği fırsatı bulamadı.

Fenerbahçe formasıyla resmî karşılaşmaya çıkamayan İngiliz savunmacı, daha sonra farklı kulüplerde kariyerine devam etti.

Ankara Keçiörengücü ve İzlanda temsilcisi Stjarnan'da da forma giyen Caulker, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından teknik ekiplere katılarak antrenörlük yapmaya başladı.

KONYASPOR'DAN AYRILDI, İŞ ARAMAYA BAŞLADI

Caulker, Şubat 2026'da Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut'un ekibine yardımcı antrenör olarak katıldı.

Ancak 10 Eylül 2026'da görevinden ayrılan eski futbolcu, yeni bir kariyer fırsatı aramaya başladı.

34 yaşındaki Caulker, profesyonel iş ağı LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda işsizliğin kendisinde yarattığı stresi ve başvurularından sonuç alamamanın zorluklarını dile getirdi.

'MÜLAKATA BİLE ÇAĞRILMAMAK CAN YAKIYOR'

Caulker, sahip olduğu deneyim ve niteliklere uygun işlere başvurmasına rağmen görüşme daveti alamamanın kendisini zorladığını ifade etti.

İşsizliğin stresli bir süreç olduğunu belirten eski futbolcu, daha önce de benzer dönemlerden geçtiğini ancak bunun yaşadığı hayal kırıklığını azaltmadığını anlattı.

Buna rağmen paniğe kapılmamaya çalıştığını vurgulayan Caulker, reddedilmenin kariyer yolculuğunun bir parçası olduğunu söyledi.

'SAKİN KALMAK VE RUTİNİ KORUMAK ÖNEMLİ'

İş aradığı dönemde günlük düzenini korumaya özen gösterdiğini belirten Caulker, spor yapmanın kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.

Sabah koşularına devam ettiğini anlatan eski futbolcu, olumsuzluklara rağmen hedeflerine uygun bir fırsat bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

ALANYASPOR'DA BAŞLAYAN YENİDEN YÜKSELİŞİ HATIRLATTI

Caulker'ın açıklamaları, yıllar önce Alanyaspor'a transfer olmadan önce yaşadığı işsizlik dönemini de yeniden gündeme getirdi.

Bir dönem kulüp bulmakta zorlanmasına rağmen Alanyaspor'da kariyerini yeniden canlandıran deneyimli isim, bugün futbolculuk sonrası meslek hayatında benzer bir mücadele veriyor.

Caulker'ın yeni adresinin hangi kulüp veya kuruluş olacağı ise henüz belli değil.