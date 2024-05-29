Özçelik ezber bozmaya devam ediyor

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" SON yerel seçimlerde büyük bir oy farkıyla Alanya Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Osman Tarık Özçelik, ezber bozan uygulamalara imza atmaya devam ediyor.

Kurallara uymakta ve uygulamakta kararlı görünen Özçelik'in, Turizm Festivali boyunca gerçekleştirilen konserler sırasında, konseri halkın arasından halkla beraber izlemesi büyük beğeni topladı...

Özellikle turizm emekçileri ve üyelerimizden tam not aldı desek abartmış olmayız...

Bizzat ben kendim de şahit oldum...

Halkın arasında sıradan bir vatandaş gibi samimi, sade, gösterişten yani şatafattan uzak mütevazı bir şekilde dolaşıp vatandaşlarla sohbet ettiğini, vatandaşın sorunlarını dinlediğini görmek memnuniyet verici ve son derece takdire şayandır...

Böyle devam ederse, değişmezse ve seçim öncesi vaatlerini de bir bir hayata geçirmeyi başarabilirse, sadece Alanya Belediyesi'nin koltuğuna oturmakla kalmayacak, halkın gönlüne de taht kuracak gibi görünüyor...

Sayın başkanı tebrik eder, emekçiler camiası olarak başarılı çalışmalarının devamını dileriz"...

Yukarıdaki cümleler, HOTED Onursal Başkanı ve Başdanışmanı Hakan Halit Yeni'ye ait...

Dün sosyal medya hesabından paylaştı...

Ben de aynen alıp sizinle paylaşmak istedim...

Çünkü yukarıdaki cümlelerin altına aynen imzamı atıyorum...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, çok kısa sürede fark yaratmayı başardı...

Alanya Belediyesi'nin yönetim kadrosu anlamında kendine çok iyi bir ekip kurdu...

Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı isimlerin istisnasız hepsi doğru isimler...

Osman Başkan, "Her şeyi ben yapacağım" havasında olmayacak...

Yeni başkan yardımcılarına yetkileri dağıttı...

Top, yetkili oldukları alanlarda başkan yardımcılarında olacak...

Diğer taraftan, gerçekten çok samimi...

Ne tavırları ne gülüşleri asla yapmacık değil...

Zoraki değil...

İçinden geldiği gibi davranıyor...

Ne düşünüyorsa onu söylüyor...

Son tahlilde, Osman Başkan böyle devam ederse ki etmemesi için bir neden yok, çok uzun yıllar belediye başkanı olarak Alanya'ya hizmet eder...

Ve kazanan Alanya olur...

Alanya halkı olur...

Nokta...