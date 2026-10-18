YUNANİSTAN’IN Pieria ilinde meydana gelen uçak kazası, 2 kişinin ölümüyle sonuçlandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 14.00 sıralarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu tek motorlu hafif uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle dere yatağına düştü.

PİLOT VE YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yapılan açıklamada, uçağın pilotu ile uçakta bulunan diğer kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili inceleme başlattı. Tek motorlu uçağın hangi nedenle düştüğünün yürütülecek araştırmalar sonucunda netlik kazanması bekleniyor.