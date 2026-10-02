Afyonkarahisar'da düzenlenen 8. Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali'nde kurulan 'Dünyanın En Büyük Anadolu Sofrası' Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, 81 ilden getirilen yöresel lezzetlerin sergilendiği masa tam 257 metre uzunluğunda hazırlandı. Bine yakın farklı yemeğin yer aldığı organizasyonda, Guinness gözlemcilerinin yaptığı incelemeler sonucunda rekor resmi olarak tescillendi.

ANTALYA VE ALANYA LEZZETLERİ VİTRİNDE

Dev organizasyonda Antalya yöresine ait 20'den fazla coğrafi ve kültürel ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Hazırlanan özel bölümde Korkuteli şiş köfte, Antalya piyazı, İbradı kestanesi, Demre mavi yengeci, Ernez balı ve Manavgat defnesi gibi tatlar yer aldı. Menünün öne çıkan içeceklerinden biri ise Alanya usulü fıstıklı limonata oldu.

REKORUN BÖLGESEL TURİZME KATKISI NEDİR?

Alanya ve Antalya mutfağının uluslararası tescil alan 257 metrelik bir sofrada temsil edilmesi, bölgenin gastronomi turizmi açısından önem taşıyor. Yöresel ürünlerin bu tür geniş çaplı etkinliklerde tanıtılması, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin alternatif lezzet rotalarına yönelmesine olanak sağlıyor.