Sakarya'da 15 Ekim 2026 Perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak yağış, birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Sapanca'da dere kenarındaki iki katlı bir villa, zeminin kayması sonucu çökerken Pamukova'da kara yolu sular altında kaldı, Karasu'da araçlar sürüklendi, Kaynarca'da ise tarım arazileri zarar gördü. Taşkınların ardından belediye ve afet ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Sakarya Sapanca'da bir ev sulara dayanamadı. İşte o anlar... https://t.co/JvYDkumfMw — Hava Forum (@HavaForum) October 15, 2026

SAPANCA'DA İKİ KATLI VİLLA DEREYE DEVRİLDİ

Sağanağın en fazla hasara yol açtığı ilçelerden Sapanca'da derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve siteyi su bastı. Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinde yükselen su seviyesi, çevredeki yerleşim alanlarını tehdit etti. Dere yataklarına yakın yapılarda taşkın nedeniyle hasar oluştu.

Fevziye Mahallesi'nde dere kenarında bulunan iki katlı bir villa, suyun debisinin artmasıyla zeminde meydana gelen kaymanın ardından çöktü. Binanın dereye devrilerek suya gömüldüğü anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Aynı mahallede Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsünde su seviyesi yükseldi. Taşkın nedeniyle köprü çevresinde tehlikeli durumlar oluşurken dere yatağına yakın bazı bungalov yapılar da yükselen sulardan etkilendi.

MEZARLIK SULAR ALTINDA KALDI

Sapanca'daki taşkınlar yalnızca konutları ve yolları etkilemedi. Kemer Mezarlığı'nın doğu bölümünde su birikmesi sonucu çok sayıda mezar sular altında kaldı. İlçenin farklı noktalarındaki köprü geçişlerinde de suyun aşındırıcı etkisiyle çökmeler meydana geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Sapanca'da gece boyunca iş makineleriyle müdahalede bulundu. Rüstempaşa, Fevziye, Gazipaşa ve Göl mahalleleri ile Kurtköy yolu çevresinde su baskınlarının etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütüldü.

PAMUKOVA'DA D-650 KARA YOLUNU SU BASTI

Pamukova ilçesinde etkili olan sağanak, bölgenin önemli ulaşım güzergâhlarından D-650 kara yolunda aksamalara yol açtı. Adapazarı-Mekece mevkisinde yolun bazı bölümleri suyla kaplanırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su seviyesinin yükseldiği noktalarda bazı araçlar mahsur kaldı.

Demirören Haber Ajansının 15 Ekim 2026 tarihli haberine göre, kara yolundaki su birikintileri nedeniyle araçlar kontrollü ve düşük hızla ilerleyebildi. Ulaşımda yaşanan aksaklıklar, sağanağın yalnızca yerleşim alanlarını değil şehirler arası bağlantıları da etkilediğini ortaya koydu.

KARASU'DA ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ, YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Karasu ilçesinde gece boyunca devam eden yağışın ardından mahalleler ve sokaklar suyla kaplandı. Sel sularının sürüklediği bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi. İlçenin farklı noktalarında yol yüzeylerinde bozulmalar ve çökmeler oluştu.

Su baskınlarının yaşandığı mahallelerde belediye ekipleri tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Yollarda biriken suyun uzaklaştırılması ve ulaşımın yeniden güvenli şekilde sağlanması için iş makineleriyle müdahale edildi.

KAYNARCA'DA TARIM ARAZİLERİ GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağışın tarımsal üretimi etkilediği ilçelerden biri de Kaynarca oldu. Özellikle Uzakkışla Mahallesi'nde su seviyesinin yükselmesiyle geniş tarım arazileri sular altında kaldı. Ekili ve dikili alanlarda meydana gelen su baskınları nedeniyle üreticilerin arazilerinde maddi hasar oluştu.

Tarım alanlarında biriken suyun ne kadar sürede çekileceği, ürünlerde oluşabilecek zararın boyutunu belirleyecek. Toprakta uzun süre devam eden su birikimi, bitkilerin kök bölgesindeki oksijen miktarını azaltarak ürün gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. İlçe genelindeki tarımsal zararın kesin boyutu ise hasar tespit çalışmalarının ardından netleşecek.

METEOROLOJİ VERİLERİ YAĞIŞIN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 14 Ekim saat 06.00 ile 15 Ekim saat 06.00 arasındaki 24 saatlik ölçümlerine göre Sakarya'da en yüksek yağış miktarı Ferizli ilçesinin Gölkent bölgesinde kaydedildi. Bölgede metrekareye 240,8 kilogram yağış düştü. Karasu'da 197,9 kilogram, Kaynarca'da 104,1 kilogram ve Kocaali'de 103,7 kilogram yağış ölçüldü.

Aynı ölçüm döneminde Sapanca'da metrekareye 93,8 kilogram, Pamukova'da 51,8 kilogram ve Adapazarı merkezde 50,6 kilogram yağış kaydedildi. Veriler, özellikle Sakarya'nın kuzey kesimlerinde yağışın daha yoğun gerçekleştiğini gösterdi. Ferizli Gölkent'teki yağış miktarı, Pamukova'da ölçülen miktarın yaklaşık 4,6 katına ulaştı.

Yağış miktarındaki bu farklılık, selin ilçeler arasında değişen etkisini de açıklıyor. Özellikle kısa sürede yoğun yağış alan bölgelerde derelerin taşıma kapasitesinin aşılması, yüzey akışının artması ve drenaj sistemlerinin yetersiz kalması taşkın riskini yükseltiyor.

SAKARYA'DA OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ

Sakarya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısının ardından il genelinde eğitime ara verilmesi kararı aldı. Valiliğin 14 Ekim'de duyurduğu karara göre, 15 Ekim 2026 Perşembe günü üniversiteler hariç bütün resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Valilik açıklamasında, beklenen kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi. Tedbir kapsamında anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel ile engelli, malul, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları için de idari izin düzenlemesi yapıldı. Sağlık, güvenlik ve kesintisiz hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili amirlerin değerlendirmesine bırakıldı.

DSİ EKİPLERİ SAPANCA VE KARASU'DA İNCELEME YAPTI

Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, DSİ 32. Şube Müdürü Abdurrahman Cebeci ve teknik personelden oluşan heyet, 15 Ekim'de Sapanca ve Karasu'daki taşkın bölgelerinde incelemelerde bulundu. DSİ ekiplerinin diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde su baskınlarının etkilerini azaltmak ve yeni taşkın risklerine karşı önlem almak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediye ve ilgili kurumların müdahalelerinde dere yataklarının açık tutulması, suyun akışını engelleyen birikintilerin temizlenmesi ve taşkından zarar gören ulaşım güzergâhlarının güvenli hale getirilmesi öncelikli çalışmalar arasında yer alıyor.

SEL BÖLGELERİNDE YENİ TAŞKIN RİSKİNE KARŞI UYARI

Şiddetli yağışın ardından dere yatakları, köprü geçişleri ve suyla kaplanan yollar risk oluşturmaya devam ediyor. AFAD'ın sel ve taşkınlara ilişkin genel güvenlik önerilerine göre vatandaşların su basmış yollardan araçla veya yürüyerek geçmeye çalışmaması, dere kenarlarından uzak durması ve hasarlı yapılara girmemesi gerekiyor.

Özellikle suyun çekildiği bölgelerde zemin kayması, yol çökmesi ve yapı temellerinde hasar ihtimali bulunuyor. Taşkından etkilenen binaların güvenliğinin teknik ekipler tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor. Acil yardım gerektiren durumlarda vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ilgili birimlere ulaşabiliyor.