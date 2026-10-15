İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkisini artıran şiddetli sağanak ve fırtına, kent genelinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Cadde ve sokakların su altında kaldığı, araçların mahsur kaldığı ve çok sayıda ev ile iş yerinin zarar gördüğü yağışlarda iki kişi hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bazı bölgelerde 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış değerlerinden birine ulaşıldığını açıkladı.

Özellikle Boğaz çevresi, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'nın kuzey kesimlerinde etkili olan yağış nedeniyle dere yataklarında taşkınlar meydana geldi. Su seviyesinin hızla yükseldiği bölgelerde mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için itfaiye, belediye ve diğer acil müdahale ekipleri çalışma yürüttü.

İSTANBUL'DAKİ SELDE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Şiddetli yağış sırasında meydana gelen iki ayrı olayda iki kişi yaşamını yitirdi. Fatih ilçesindeki Çukurbostan Parkı'nda su birikintisine basan 14 yaşındaki M.I., elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde ise sel sularının biriktiği caddede yolun karşısına geçmeye çalışan 34 yaşındaki S.Y., ayağının kayması sonucu düşerek başını kaldırıma çarptı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BEYKOZ'DA METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Ekim 2026 tarihinde paylaştığı verilere göre, yağış miktarı Beykoz'da metrekareye 242 kilograma ulaştı. Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış ölçüldü. İBB, bu değerlerin 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek yağış miktarları arasında bulunduğunu bildirdi.

Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında yağış kaydedildi. Birçok noktada yağış miktarının 100 kilogramı aşması, su baskınlarının etkisini artırdı. Metrekareye 242 kilogram yağış düşmesi, aynı alana yaklaşık 242 litre su ulaşması anlamına geliyor.

VALİLİK 1277 SU BASKINI VE 15 HEYELAN BİLDİRDİ

İstanbul Valiliği'nin 14 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00 ile 20.00 arasındaki ihbarlara ilişkin açıkladığı verilere göre, kent genelinde 1277 su baskını ve 15 heyelan ihbarı kaydedildi. Aynı dönemde 47 mahsur kalma, 13 ağaç devrilmesi ve iki çatı uçması olayı bildirildi.

Valiliğe ulaşan ihbarların 808'i konutları, 280'i iş yerlerini ve 76'sı araçları ilgilendirdi. Bu rakamlar, sağanağın yalnızca ulaşımı değil, yerleşim alanlarını ve ticari faaliyetleri de doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

İBB 8 BİN 392 PERSONELLE SAHAYA ÇIKTI

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 14 Ekim tarihli açıklamasına göre, yağışların etkilerini azaltmak amacıyla 8 bin 392 personel ile 2 bin 246 araç ve iş makinesi görevlendirildi. Belediye ekipleri su tahliyesi, yol temizliği, ulaşım güvenliği ve mahsur kalan vatandaşlara yardım çalışmalarına ağırlık verdi.

İBB'nin gece saatlerinde paylaştığı bilgilere göre belediye birimlerine toplam 6 bin 937 ihbar ulaştı. İhbarların 5 bin 711'i İSKİ'ye, 528'i Çözüm Merkezi'ne, 498'i itfaiyeye ve 200'ü yol bakım ekiplerine yönlendirildi.

AKOM'DAN 75 KİLOGRAM İLAVE YAĞIŞ UYARISI

AKOM'un 15 Ekim Perşembe sabahı için yaptığı meteorolojik değerlendirmede, yağışların özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdürebileceği belirtildi. Sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram arasında ilave yağış düşebileceği tahmin edildi.

Aynı uyarıda rüzgar hızının saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte devam eden yağışların ulaşımda aksamalara, ağaç devrilmelerine ve yeni su baskınlarına neden olabileceği değerlendirildi.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul genelinde 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi. Kentte bazı kamu çalışanları için de idari izin uygulaması kararlaştırıldı. Yetkililer, vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve güvenli alanlarda kalmalarını istedi.

İBB, yağışın ulaşım üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla 15 raylı sistem hattında sefer saatlerini 02.00'ye kadar uzattı. Metrobüs seferlerinin gece boyunca devam etmesi planlanırken belediyeye ait sosyal tesislerin de vatandaşların kullanımına açık tutulacağı duyuruldu.

YAĞIŞLI SİSTEM KOCAELİ VE SAKARYA'YA İLERLİYOR

İstanbul'da su baskınlarına yol açan yağışlı hava sisteminin doğuya doğru hareket ederek Kocaeli, Sakarya ve Batı Karadeniz çevresinde etkili olması bekleniyor. Meteorolojik değerlendirmelerde bu bölgelerde metrekareye 50 ila 80 kilogramı aşabilecek yağış miktarlarına dikkat çekildi.

16 Ekim Cuma günü yeni bir yağışlı sistemin etkili olabileceği, yağışların cuma akşamı ve 17 Ekim Cumartesi günü de devam edebileceği öngörülüyor. Yağışların şiddeti ve etki alanına ilişkin tahminlerin güncel meteorolojik verilerle yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Yetkililer, özellikle dere yatakları, alt geçitler, bodrum katları ve geçmişte su baskını yaşanan bölgelerde bulunan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Su birikintilerinde elektrik kaçağı riski bulunabileceğinden suyla kaplanan alanlara girilmemesi ve su basmış yollardan araçla geçilmeye çalışılmaması gerektiği vurgulandı.

İstanbul'da yaşayan vatandaşların güncel hava tahminlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un resmî kanallarından takip etmeleri, acil durumlarda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları istendi.