İçişleri Bakanlığı, yeni nesil suç örgütleriyle mücadele kapsamında 58 ilde geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla düzenlenen operasyonlarda toplam 348 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi. Çalışmalara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da destek verdi.

SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ ARADIKLARI BELİRLENDİ

Yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin çeşitli iletişim platformlarında oluşturdukları gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye ve tetikçilik faaliyetlerinde bulunmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesaplarından tehdit, hakaret, suç ve suçluyu övme ile suç örgütü propagandası içeren paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

GENÇLERİ SUÇ ÖRGÜTLERİNE KAZANDIRMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Güvenlik güçlerinin incelemelerinde, şüphelilerin suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya platformlarına taşıyarak suç faaliyetlerini normalleştirmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgütsel faaliyetlerini duyurmayı ve özellikle gençleri hedef alarak suç örgütlerine yeni üyeler kazandırmayı amaçladıkları tespit edildi.

OPERASYONLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

58 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda;

42 tabanca

35 tüfek

26 kurusıkı tabanca

1 dinamit lokumu

1 uçaksavar mühimmatı

2 bin 865 fişek ele geçirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KARARLILIK MESAJI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya aracılığıyla suç örgütlerinin propagandasını yapan ve gençleri suç faaliyetlerine yönlendirmeye çalışan yapılanmalara karşı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

Operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine ve çalışmalara katkı sağlayan kurumlara teşekkür edildi.