İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucunda belirlenen 19 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.
Kamu Personeli Alımları Mercek Altına Alındı!
Soruşturma kapsamında geçmiş yıllarda gerçekleştirilen zabıt katibi, infaz koruma memuru ve mübaşir alımları detaylı şekilde incelendi.
Emniyet ekipleri, söz konusu personel alımlarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listelerini araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda bazı kişilerin örgütsel bağlantılarına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.
ByLock ve Yüksek Aidiyet Kodları Dikkat Çekti
Soruşturmanın önemli başlıklarından birini, örgütün kendi içerisinde kullandığı öne sürülen sınıflandırma kodları oluşturdu.
İncelemelerde, örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirildiği belirtilen kamu personeli ile şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen kişiler tespit edildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.
Sabah Saatlerinde 19 Adrese Eş Zamanlı Baskın
Emniyet ekipleri, belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, aralarında aktif görevde bulunan bir kamu personelinin de yer aldığı toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Dijital Materyaller İncelemeye Alındı
Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyallerin, soruşturma kapsamında incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkındaki adli sürecin devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulguların değerlendirilmesi bekleniyor.
İstanbul'daki operasyon, geçmiş yıllardaki kamu personeli alımlarına ilişkin yürütülen FETÖ soruşturmalarını yeniden gündeme taşıdı.