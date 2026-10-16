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Gözaltına alınan 19 şüpheli hakkındaki adli sürecin devam ettiği belirtilirken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulguların değerlendirilmesi bekleniyor.

Operasyon sırasında ele geçirilen dijital materyallerin, soruşturma kapsamında incelenmek üzere muhafaza altına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyon kapsamında, aralarında aktif görevde bulunan bir kamu personelinin de yer aldığı toplam 19 şüpheli gözaltına alındı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

İncelemelerde, örgüt tarafından yüksek aidiyet koduyla değerlendirildiği belirtilen kamu personeli ile şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen kişiler tespit edildi.

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini, örgütün kendi içerisinde kullandığı öne sürülen sınıflandırma kodları oluşturdu.

Emniyet ekipleri, söz konusu personel alımlarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listelerini araştırdı. Yapılan incelemeler sonucunda bazı kişilerin örgütsel bağlantılarına ilişkin bulgulara ulaşıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında geçmiş yıllarda gerçekleştirilen zabıt katibi, infaz koruma memuru ve mübaşir alımları detaylı şekilde incelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'nün kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucunda belirlenen 19 şüpheli, sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

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