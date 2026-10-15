İstanbul'da son günlerde etkili olan kuvvetli yağışlar, kentin su kaynaklarına adeta can suyu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan 15 Ekim 2026 tarihli veriler, barajlardaki doluluk oranında dikkat çekici bir yükseliş yaşandığını ortaya koydu.

Bir gün önce yüzde 38,06 seviyesinde bulunan ortalama doluluk oranı, sağanağın ardından yüzde 45,22'ye çıktı.

BARAJLARDA BİR GÜNDE 7,16 PUANLIK ARTIŞ

İstanbul'un su rezervlerinde yalnızca 24 saat içinde önemli bir artış kaydedildi.

İSKİ verilerine göre barajlardaki toplam su miktarı 392,45 milyon metreküpe ulaştı. Kentin baraj ve göletlerinin toplam su depolama kapasitesi ise yaklaşık 868,7 milyon metreküp.

Yağışlarla birlikte su seviyeleri yükselse de İstanbul'un toplam baraj doluluğu henüz yüzde 50 sınırını aşamadı.

ELMALI TAMAMEN DOLDU, PABUÇDERE'DE KRİTİK SEVİYE

Yağışların etkisi her barajda aynı olmadı. Elmalı Barajı yüzde 100 doluluğa ulaşırken Istrancalar'da su seviyesi yüzde 84,20'ye yükseldi.

Buna karşılık Pabuçdere Barajı yüzde 3,41, Kazandere Barajı ise yüzde 8,28 doluluk oranıyla en düşük seviyelerde kalan iki baraj oldu.

İşte İstanbul'daki 10 barajın güncel doluluk oranları:

BEYKOZ'A METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan verilere göre sağanak, özellikle kentin kuzey kesimlerinde etkili oldu.

Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düşerken, Eyüpsultan'da 190,5 kilogram, Sarıyer'de ise 187,9 kilogram yağış kaydedildi.

Yoğun yağışlar barajların doluluk oranlarına da olumlu yansıdı.

GEÇEN YILIN AYNI GÜNÜNE GÖRE BÜYÜK FARK

İstanbul barajlarının son durumu, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

15 Ekim 2025'te yüzde 24,96 olan ortalama doluluk oranı, bu yıl aynı tarihte yüzde 45,22'ye ulaştı.

Böylece baraj doluluğunda geçen yılın aynı gününe göre 20,26 puanlık yükseliş yaşandı.

İSTANBUL'DA GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 2 MİLYON METREKÜPÜ AŞIYOR

Barajlardaki sevindirici artışa rağmen İstanbul'un su tüketimi yüksek seviyelerde devam ediyor.

İSKİ verilerine göre kentte 14 Ekim'de yaklaşık 2 milyon 93 bin metreküp su tüketildi.

İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasında barajların yanı sıra Melen ve Yeşilçay sistemleri de önemli rol oynuyor.

YAĞIŞLAR SEVİNDİRDİ ANCAK TEHLİKE TAMAMEN GEÇMEDİ

Son sağanak, İstanbul'un su rezervlerinde önemli bir toparlanma sağladı. Ancak bazı barajların yüzde 10'un altında kalması ve genel doluluk oranının henüz yüzde 50'ye ulaşmaması dikkat çekiyor.

Önümüzdeki dönemde yaşanacak yağışlar ve günlük su tüketimi, barajlardaki seviyenin nasıl değişeceğini belirleyecek.

İstanbul'da barajlar son yağışlarla nefes alsa da uzmanların sık sık vurguladığı su tasarrufu ihtiyacı önemini koruyor.