İstanbul'da 14 Ekim akşamı başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren şiddetli sağanağın ardından Kağıthane'de bir erkek cesedi bulundu. Sadabad mevkisinde dere kenarındaki köprü ayağına takılmış halde bulunan kişinin 40'lı yaşlarda olduğu öğrenildi. Son olayla birlikte kentte sağanak ve sel nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirilenlerin sayısı 3'e yükseldi.

KÖPRÜ AYAĞINDA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Kağıthane'deki Sadabad mevkisinde dere kenarında hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk incelemede, köprü ayağına takılmış halde bulunan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği henüz açıklanmayan kişinin şiddetli yağış sırasında sel sularına kapılarak yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ölümün kesin nedeninin belirlenmesi ve kişinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Polis ekipleri olayın meydana geliş koşullarını araştırıyor.

İSTANBUL'DA SEL NEDENİYLE CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanak, farklı ilçelerde can kayıplarına yol açtı. Fatih ilçesinin Balat Mahallesi'nde 14 yaşındaki bir çocuk, su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde ise 34 yaşındaki S.Y., sel sularında düşerek başını çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kağıthane'de bulunan erkek cesedinin de yağışla bağlantılı olduğunun değerlendirilmesi üzerine, İstanbul'da sağanak nedeniyle bildirilen can kaybı sayısı 3'e çıktı. Ancak Kağıthane'deki ölümün selden kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin kesin tespit henüz açıklanmadı.

KAĞITHANE DERESİ TAŞTI, TARİHİ CAMİYİ SU BASTI

Kağıthane'de yaşanan olayın ardından bölgedeki taşkının boyutlarına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansının 15 Ekim tarihli haberine göre, gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı. Yükselen sular, dere kenarındaki tarihi Sadabad Camii'nin bahçesine ve ibadet alanına doldu.

Taşkın sırasında caminin minberinin alt bölümü su altında kalırken bahçedeki Sedef Atölyesi ve çevresindeki müştemilatlar da su baskınından etkilendi. Caminin önünde park halinde bulunan bir otomobilin ise kısmen suya gömüldüğü bildirildi.

Belediye zabıta ekipleri, su baskınının yaşandığı tarihi cami çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Cami bahçesinin kapıları kapatılarak bölgeye giriş ve çıkışlar durduruldu.

SAĞANAĞIN ETKİSİ BİRÇOK İLÇEDE GÖRÜLDÜ

İstanbul'daki şiddetli yağış yalnızca Kağıthane'de değil, Başakşehir, Arnavutköy ve Sarıyer'de de su baskınlarına neden oldu. Başakşehir'de Atatürk Olimpiyat Stadı yakınındaki dere taşarken Arnavutköy'ün Boğazköy Mahallesi'nde yükselen dere suları bir okulun bahçesine ulaştı.

Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Kentin farklı noktalarında ev ve iş yerlerini su basarken ulaşımda da aksamalar yaşandı. Kağıthane'deki Hasbahçe ve tarihi Sadabad Camii çevresinde meydana gelen taşkının kapladığı alanlar ise 15 Ekim'de havadan görüntülendi. İstanbul'daki yağışların ardından Sakarya'da yaşanan sel felaketine ilişkin görüntüleri de daha önce aktarmıştık.

SEL VE SU BASKINLARINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sel güvenliğine ilişkin genel uyarıları kapsamında, taşkın sırasında dere yataklarından, köprü altlarından ve su biriken alt geçitlerden uzak durulması gerekiyor. Akıntının derinliği ve hızı dışarıdan anlaşılamayabileceği için su basmış yollardan yürüyerek veya araçla geçilmeye çalışılmaması önem taşıyor.

Su baskını yaşanan alanlarda elektrik tesisatları ve suyla temas etmiş kablolar da ciddi tehlike oluşturabiliyor. Vatandaşların kopmuş elektrik hatlarına yaklaşmaması, riskli bölgelerde yetkililerin uyarılarına uyması ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması gerekiyor.