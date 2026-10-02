Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmayı değerlendirerek kısa, orta ve uzun vadede farklı senaryoların izlenmesi gerektiğini söyledi. Gram altında kısa vadede 6 bin 500-7 bin lira aralığını takip ettiğini belirten Memiş, özellikle Kasım ayının piyasanın yönü açısından önem taşıyabileceğini ifade etti. Uzun vadeli yatırımcıların ise fiyatlardaki geri çekilmeleri kendi risk profilleri doğrultusunda değerlendirmesi gerektiğine işaret etti.

ALTINDAKİ DÜŞÜŞÜ DÖRT FAKTÖRE BAĞLADI

Memiş, uluslararası piyasalarda altının üzerinde baskı oluşturan başlıca unsurları ABD tahvil faizleri, doların küresel piyasalardaki seyri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik olarak sıraladı. Tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altının alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini azaltabilirken, doların güçlenmesi de dolar cinsinden fiyatlanan değerli metaller üzerinde baskı yaratabiliyor.

Fed cephesindeki gelişmeler de altın piyasasının ana gündem maddeleri arasında bulunuyor. Fed, 16 Eylül'deki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Banka karar metninde ekonomik faaliyetin sağlam hızda genişlediğini, enflasyonun ise yüksek kalmayı sürdürdüğünü bildirdi. Fed'in bir sonraki faiz toplantısının 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak olması nedeniyle yatırımcıların odağında faiz politikasına ilişkin yeni mesajlar bulunuyor.

TAHVİL FAİZİ VE DOLAR ALTINI NASIL ETKİLİYOR?

Altının küresel fiyatlamasında ABD tahvil getirileri ve dolar endeksi yakından takip ediliyor. Tahvil faizlerinin yükselmesi, yatırımcıların faiz getirisi sağlayan varlıklara yönelmesine yol açabildiği için altın açısından baskı oluşturabiliyor. Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması da dolar üzerinden işlem gören altını ABD dışındaki yatırımcılar açısından görece daha pahalı hale getirebiliyor. Bununla birlikte jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlik ve güvenli liman talebi gibi faktörler zaman zaman bu ilişkinin farklılaşmasına neden olabiliyor.

GRAM ALTINDA KUR ETKİSİ DE BELİRLEYİCİ

Türkiye'deki yatırımcı açısından ise yalnızca ons altındaki hareket yeterli değil. Gram altının fiyatı temel olarak uluslararası piyasalardaki ons altın ile dolar/TL kurunun birlikte oluşturduğu fiyatlama üzerinden şekilleniyor. Bu nedenle ons altında düşüş yaşandığı dönemlerde dolar/TL'deki yükseliş gram altındaki kaybı sınırlayabilir; tersine ons ve kurun aynı yönde hareket etmesi gram altında daha belirgin fiyat değişimlerine neden olabilir.

MEMİŞ KASIM AYINA ÖNE ÇIKTI

Memiş, mevcut baskının tahvil faizleri yüksek ve dolar güçlü kaldığı sürece devam edebileceğini belirterek altın piyasasının kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle Kasım ayının ortalarına doğru farklı bir fiyatlama sürecinin gündeme gelebileceğini ifade eden Memiş, uzun vadeli yatırımcılar açısından geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşünü paylaştı.

YATIRIMCI HANGİ VERİLERİ TAKİP ETMELİ?

Altın piyasasında önümüzdeki dönemde Fed'in faiz kararları ve yönlendirmelerinin yanı sıra ABD enflasyon ve istihdam verileri, tahvil getirileri, doların küresel seyri, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler öne çıkacak. Fed'in resmi takvimine göre 2026 yılında Ekim toplantısının ardından 8-9 Aralık tarihlerinde de faiz toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantılardan gelecek mesajlar, küresel piyasalardaki faiz beklentilerini ve dolayısıyla değerli metallerdeki fiyatlamayı etkileyebilecek başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

KISA VADELİ HAREKETLERDE RİSK YÜKSEK

Altında sert yükselişlerin ardından görülen hızlı geri çekilmeler, kısa vadeli işlemlerde fiyat riskini artırıyor. Uzmanlar genel olarak yatırım kararlarında tek bir fiyat seviyesine veya tek bir piyasa yorumuna bağlı kalmak yerine ons altın, döviz kuru, merkez bankalarının para politikası ve yatırımcının kendi vade beklentisinin birlikte değerlendirilmesinin önemine öne çıkıyor. Memiş'in 6 bin 500-7 bin lira aralığına ilişkin değerlendirmesi de bir piyasa öngörüsü niteliği taşıyor; gram altının gerçekleşecek fiyatı ons altın ve döviz kurundaki gelişmelere göre şekillenecek.