Eğitim İş Sendikası tarafından açılan dava sonucunda, imam hatip ortaokullarına (İHO) öğrenci seçmek amacıyla düzenlenen "Hazır Bulunuşluk Sınavı"nın yürütmesi İzmir İdare Mahkemesi kararıyla durduruldu. Mahkeme, ilkokuldan ortaokula geçişte uygulanan bu özel sınavın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna hükmetti.

Sözcü gazetesinin aktardığına göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama ile akademik başarısı yüksek ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin İHO'lara kaydedilmesi hedefleniyordu. Geçtiğimiz nisan, mayıs ve haziran aylarında uygulanan sınavda öğrencilere 20 matematik, 20 Türkçe, 15 fen bilimleri, 10 sosyal, 5 İngilizce ve 5 din kültürü olmak üzere toplam 75 soru yöneltildi.

MAHKEME EŞİTLİK İLKESİNE VURGU YAPTI

İzmir Valiliği ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sendikanın dava açma yetkisi bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti. Savunmada ayrıca bakanlığın takdir yetkisini kullandığı belirtildi. Ancak İzmir İdare Mahkemesi, ilköğretim kayıtları için kanunda böyle bir sınavın yer almadığını belirterek bu talepleri reddetti. Kararda, uygulamanın anayasanın 2., 10., 12. ve 42. maddelerine aykırı olduğu ve telafisi güç zararlar doğurabileceği vurgulandı.

İZMİR'DEKİ İMAM HATİPLERİN YÜZDE 50'Sİ BOŞ

Sınavın, okullara yönelik yoğun talep ve kontenjan yetersizliği nedeniyle yapıldığı yönündeki iddialar ise istatistiklerle çelişti. Verilere göre İzmir'deki 103 imam hatip ortaokulunda bulunan 531 derslikte 12 bin 430 öğrenci eğitim görüyor. Sınıf mevcudu ortalamasının 22 olduğu bu okulların yaklaşık yüzde 50'si boş durumda. İzmir-Bergama Göçbeyli İHO'da ise 7 derslik ve 7 öğretmene karşılık sadece 27 öğrencinin bulunması, öğretmen başına 3 öğrenci düştüğünü ortaya koydu.

LİSELERE GEÇİŞ VE YKS HEDEFLENİYORDU

Türkiye genelindeki 12 bin 472 ortaokulun 3 bin 496'sını imam hatip ortaokulları oluşturuyor. İHO dışındaki 8 bin 976 ortaokulda okuyan 3.3 milyon öğrenci adrese dayalı sistemle okullara kaydedilirken, İHO'lara özel sınav hakkı tanınması tartışma yaratmıştı. ÖSYM'nin 2025 ve 2026 YKS verilerine göre, imam hatip liseleri üniversiteye giriş sınavı başarı sıralamasında son iki yıldır lise türleri arasında altıncı sırada yer alıyor. Özel sınav uygulamasının, bu başarı sıralamasını yukarı çekmek amacıyla planlandığı ifade ediliyor.